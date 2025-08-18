Na graničnom prelazu Luka Bar policija je zaplenila luksuzni automobil Audi kojim je upravljao 39-godišnji državljanin Francuske.
SRPKINJA KRENULA U CRNU GORU, POLICIJA JOJ ZAPLENILA AUTO!
Kada su službenici proverili vozilo, otkrili su da je za njim raspisana međunarodna poternica Interpola iz Francuske. Automobil je odmah oduzet i predat na dalju nadležnost policiji u Baru.
Zaplenjen "audi" Foto: Uprava policije
- Istog dana na Debelom Brdu zaplenjen je i Fiat Abarth 500 koji je vozila državljanka Srbije (36). Proverom je utvrđeno da je vozilo ukradeno još 2021. godine u Lionu - potvrdjeno je za RINU u Upravi policije Crne Gore.
Od početka godine granična policija širom Crne Gore zaplenila je čak 82 vozila – među njima 48 sa međunarodnih Interpolovih poternica i 6 sa nacionalnih.
(Kurir.rs/RINA/Preneo: Đ. M.)
