Kada su službenici proverili vozilo, otkrili su da je za njim raspisana međunarodna poternica Interpola iz Francuske. Automobil je odmah oduzet i predat na dalju nadležnost policiji u Baru.

Zaplenjen "audi" Foto: Uprava policije

- Istog dana na Debelom Brdu zaplenjen je i Fiat Abarth 500 koji je vozila državljanka Srbije (36). Proverom je utvrđeno da je vozilo ukradeno još 2021. godine u Lionu - potvrdjeno je za RINU u Upravi policije Crne Gore.

Od početka godine granična policija širom Crne Gore zaplenila je čak 82 vozila – među njima 48 sa međunarodnih Interpolovih poternica i 6 sa nacionalnih.