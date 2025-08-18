Slušaj vest

Kada su službenici proverili vozilo, otkrili su da je za njim raspisana međunarodna poternica Interpola iz Francuske. Automobil je odmah oduzet i predat na dalju nadležnost policiji u Baru.

1755506134audi-zapljenje-foto-up-cg.jpg
Zaplenjen "audi" Foto: Uprava policije

- Istog dana na Debelom Brdu zaplenjen je i Fiat Abarth 500 koji je vozila državljanka Srbije (36). Proverom je utvrđeno da je vozilo ukradeno još 2021. godine u Lionu - potvrdjeno je za RINU u Upravi policije Crne Gore.

Od početka godine granična policija širom Crne Gore zaplenila je čak 82 vozila – među njima 48 sa međunarodnih Interpolovih poternica i 6 sa nacionalnih.

(Kurir.rs/RINA/Preneo: Đ. M.)

Ne propustiteCrna GoraOVO JE POZNATI BIZNISMEN ČIJU JAHTU JE PROGUTALA VATRA! Detalji drame u Budvi: Evo ko je Braco Miranović (VIDEO, FOTO)
Screenshot 2025-08-17 212310.png
Crna GoraDRAMA U BUDVI! "JAHTA MOŽE EKSPLODIRAT'" Gorelo LUKSUZNO plovilo poznatog biznismena, Kurir donosi EKSKLUZIVNE snimke sa lica mesta! (VIDEO)
collage.jpg
Crna GoraDRAMA U BUDVI! ZAPALILA SE JAHTA POZNATOG BIZNISMENA: Vatra preti da se proširi na druge brodove, turisti u neverici posmatraju JEZIVU BUKTINJU (VIDEO, FOTO)
Gori luksuzna jahta u Budvi!
Crna GoraPOGINUO MOTOCIKLISTA, TRAGEDIJA KOD BRAJIĆA: Katastrofalan udes na magistralnom putu Cetinje-Budva
crnogorska-policija-traka.jpg