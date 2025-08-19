Slušaj vest

Kiša je ugasila aktivne požare na teritoriji Podgorice, izuzev u selu Milunovići, gde vatrogasci nastavljaju da prate situaciju. rekao je Boban Anđušić iz crnogorske Službe zaštite i spasavanja.

Meštane Kuča i Pipera, koji se već osmi dan suočavaju sa požarima, obradovala je kiša koja je počela juče oko 14 sati i oni se nadaju da će jak pljusak potrajati i ugasiti vatru na području zahvaćenom požarom.

"Obilazićemo sve lokacije tokom noći", najavio je Boban Anđušić za RTCG.

Potpredsednik Skupštine Grada Podgorice, Dragutin Vučinić objavio je na Fejsbuku da je u skoro svim piperskim selima pala kiša izuzev na Rijeci piperskoj gde je ostalo jedno jedino aktivno žarište.

Situacija sa požarima u Crnoj Gori juče je bila povoljnija u odnosu na subotu, saopšteno je na konferenciji za novinare Ministarstva unutrašnjih poslova.

Poručeno je da su kapaciteti Crne Gore uspešno iskorišćeni i da je država profesionalno odreagovala na ovu situaciju.

Kurir.rs/RTS

Ne propustiteCrna GoraŠESTI DAN POŽARA U CRNOJ GORI, NAJKRITIČNIJE KOD PODGORICE! Još veći broj vatrogasnih jedinica ide u Pipere, situacija u drugim gradovima uglavnom pod kontrolom
x02 Risto Bozovic.jpg
Crna Gora"DESETORICA POKUŠALA DA PODMETNU POŽAR": Otkrivena istina o maskiranim osobama u Crnoj Gori! Vatra preti da se spusti i na auto-put! (VIDEO, FOTO)
cg požari.jpg
Crna Gora(UZNEMIRUJUĆE) VATRA IDE KA PRIHVATILIŠTU ZA PSE: Preplašene životinje čekaju pomoć, volonteri trče, scene koje teraju suze na oči (FOTO/VIDEO)
Požar u Baru
Crna Gora"NE PAMTI SE OVAKVA APOKALIPSA" Ovo je trenutno najkritičnije požarište u Crnoj Gori, izazvao ga DEČAK (14)! Vatra se približava objektima!
132132132.jpg