Kiša je ugasila aktivne požare na teritoriji Podgorice, izuzev u selu Milunovići, gde vatrogasci nastavljaju da prate situaciju. rekao je Boban Anđušić iz crnogorske Službe zaštite i spasavanja.

Meštane Kuča i Pipera, koji se već osmi dan suočavaju sa požarima, obradovala je kiša koja je počela juče oko 14 sati i oni se nadaju da će jak pljusak potrajati i ugasiti vatru na području zahvaćenom požarom.

"Obilazićemo sve lokacije tokom noći", najavio je Boban Anđušić za RTCG.

Potpredsednik Skupštine Grada Podgorice, Dragutin Vučinić objavio je na Fejsbuku da je u skoro svim piperskim selima pala kiša izuzev na Rijeci piperskoj gde je ostalo jedno jedino aktivno žarište.

Situacija sa požarima u Crnoj Gori juče je bila povoljnija u odnosu na subotu, saopšteno je na konferenciji za novinare Ministarstva unutrašnjih poslova.

Poručeno je da su kapaciteti Crne Gore uspešno iskorišćeni i da je država profesionalno odreagovala na ovu situaciju.