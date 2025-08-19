Slušaj vest

U budvanskoj marini preksinoć je došlo do požara na jahti koja je u vlasništvu poznatog biznismena iz Podgorice. On se u trenutku požara i nalazio na jahti, ali je evakuisan bez povreda. Vatrogasne i lučke službe su sprečile zagađenje mora. Vodilo se istraživanje da li je uzrok kvar ili nešto drugo, što je za Kurir televiziju analizirao i Milan Sekulović, urednik Gradske TV iz Podgorice.

- Nisam stekao neki utisak da je vlada pokazala veliko interesovanje zbog požara koji se desio na jahti. Javnost je više zainteresovana za požare čije posledice trpe obični ljudi - istakao je na samom početku razgovora.

Foto: Facebook

O navodima da se možda iza požara krije nešto više od tehničkog kvara, Sekulić je rekao sledeće.

- Čak i zvanična informacija je da je u pitanju tehnički kvar na jahti. Ono što može da izazove kontroverzu je to što je u trenutku požara sam vlasnik bio na jahti.

Ono što je podvukao kao glavno jeste činjenica da nema ekoloških posledica izazvanih ovim požarom.

EVO KOLIKA JE EKOLOŠKA ŠTETA NAKON ŠTO JE IZGORELA JAHTA POZNATOG BIZNISMENA U BUDVI - Turisti i lokalno stanovništvo zabrinuto, oglasila se pomorska sigurnost Izvor: Kurir televizija

- Uprava pomorske sigurnosti se oglasila da nema ekološke štete i to je jako važno za nas, da nije došlo do izlivanja goriva u luku. Druge jahte su poprilično blizu i bilo je mogućnosti da se zapali više plovnih vozila.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs