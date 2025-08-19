EVO KOLIKA JE EKOLOŠKA ŠTETA NAKON ŠTO JE IZGORELA JAHTA POZNATOG BIZNISMENA U BUDVI - Turisti i lokalno stanovništvo zabrinuto, oglasila se Pomorska sigurnost
U budvanskoj marini preksinoć je došlo do požara na jahti koja je u vlasništvu poznatog biznismena iz Podgorice. On se u trenutku požara i nalazio na jahti, ali je evakuisan bez povreda. Vatrogasne i lučke službe su sprečile zagađenje mora. Vodilo se istraživanje da li je uzrok kvar ili nešto drugo, što je za Kurir televiziju analizirao i Milan Sekulović, urednik Gradske TV iz Podgorice.
- Nisam stekao neki utisak da je vlada pokazala veliko interesovanje zbog požara koji se desio na jahti. Javnost je više zainteresovana za požare čije posledice trpe obični ljudi - istakao je na samom početku razgovora.
O navodima da se možda iza požara krije nešto više od tehničkog kvara, Sekulić je rekao sledeće.
- Čak i zvanična informacija je da je u pitanju tehnički kvar na jahti. Ono što može da izazove kontroverzu je to što je u trenutku požara sam vlasnik bio na jahti.
Ono što je podvukao kao glavno jeste činjenica da nema ekoloških posledica izazvanih ovim požarom.
- Uprava pomorske sigurnosti se oglasila da nema ekološke štete i to je jako važno za nas, da nije došlo do izlivanja goriva u luku. Druge jahte su poprilično blizu i bilo je mogućnosti da se zapali više plovnih vozila.
