U budvanskoj marini preksinoć je došlo do požara na jahti koja je u vlasništvu poznatog biznismena iz Podgorice. On se u trenutku požara i nalazio na jahti, ali je evakuisan bez povreda. Vatrogasne i lučke službe su sprečile zagađenje mora. Vodilo se istraživanje da li je uzrok kvar ili nešto drugo, što je za Kurir televiziju analizirao i Milan Sekulović, urednik Gradske TV iz Podgorice.

- Nisam stekao neki utisak da je vlada pokazala veliko interesovanje zbog požara koji se desio na jahti. Javnost je više zainteresovana za požare čije posledice trpe obični ljudi - istakao je na samom početku razgovora.

O navodima da se možda iza požara krije nešto više od tehničkog kvara, Sekulić je rekao sledeće.

- Čak i zvanična informacija je da je u pitanju tehnički kvar na jahti. Ono što može da izazove kontroverzu je to što je u trenutku požara sam vlasnik bio na jahti.

Ono što je podvukao kao glavno jeste činjenica da nema ekoloških posledica izazvanih ovim požarom.

- Uprava pomorske sigurnosti se oglasila da nema ekološke štete i to je jako važno za nas, da nije došlo do izlivanja goriva u luku. Druge jahte su poprilično blizu i bilo je mogućnosti da se zapali više plovnih vozila.

