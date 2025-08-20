Slušaj vest

Službenici Odeljenja bezbednosti Herceg Novi – Jedinice za suzbijanje ekonomskog kriminala - uhapsili su B.B. (43) iz Herceg Novog i protiv njega Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom podneli krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivična dela zloupotreba poverenja u produženom trajanju u sticaju sa krivičnim delom prevara u produženom trajanju na štetu državljana Danske i Rusije, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od preko 156.000 evra, saopšteno je iz Uprave policije.

"Naime, B.B. je krivično delo zloupotreba poverenja u produženom trajanju izvršio na način što je, zastupajući imovinske interese oštećenog lica – ruskog državljanina, u svojstvu advokata, zloupotrebio ovlašćenja u pogledu raspolaganja novčanim sredstvima u ukupnom iznosu od 60.250 evra, koje je oštećeni 10. maja 2024. godine uplatio na račun B.B. isključivo u svrhu plaćanja kupoprodajne cene za nepokretnost – stan u Herceg Novom, koji je nameravao da kupi od jednog pravnog lica sa kojim je zaključio ugovor o prodaji 5. juna 2024. godine", piše u saopštenju policije.

Iz policije je saopšteno da je B.B. oštećeno lice prvobitno doveo u zabludu tako što mu je predao lažni prepis lista nepokretnosti u kojem se navodi da je oštećeni vlasnik pomenutog stana.

"Nakon što je pravno lice – prodavac stana, zbog neplaćanja raskinulo kupoprodajni ugovor 31. oktobra 2024. godine, oštećeni je tražio od B.B. da mu vrati uplaćeni iznos novca, nakon čega ga je B.B. doveo u zabludu da su mu računi blokirani usled dospelih kredita i finansijskih obaveza.

B.B. je u narednom periodu oštećenom u dva navrata, na ime duga, predao ukupno 31.000 evra, dok preostali iznos novca do dana podnošenja prijave nije vratio. On je na ovaj način sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist, dok je oštećenom licu naneo materijalnu štetu u iznosu od oko 29.500 evra", saopštili su iz policije.

Iz policije je saopšteno da, drugo delo koje se prijavljenom stavlja na teret – zloupotreba poverenja u produženom trajanju, B.B. je izvršio na način što je, zastupajući imovinske interese oštećenog – državljanina Danske sa privremenim boravkom u Herceg Novom, zloupotrebio ovlašćenja.

"Te je sa računa privrednog društva u vlasništvu oštećenog lica, bez njegove saglasnosti i znanja, u periodu od kraja 2021. do sredine 2023. godine, odobravao transkacije na račun drugih privrednih društava, odobravao i realizovao transakcije na lični račun i vršio isplate novca u gotovini, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist i time nanio štetu privrednom društvu u ukupnom iznosu od oko 23.000 evra", saopštili su iz policije.

Osim toga, kako su naveli, B.B. se sumnjiči da je zloupotrebom odnosa poverenja, od oštećenog državljanina Danske, u kontinuitetu uzimao pozajmice u ukupnom iznosu od preko 104.000 evra, dovodeći i održavajući ga u zabludi da će mu vratiti novac, čime je počinio krivično delo prevara u produženom trajanju.