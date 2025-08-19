Slušaj vest

Ipak, stručnjaci upozoravaju da se problem ne rešava lovom, već edukacijom, zaštitom imovine i funkcionalnim interventnim timovima.

Nikola Mešter i Veljko Rnković kažu da su danas oko 10 sati, na lokalnom putu u Gornjoj Morači, imali neobičan susret s medvedom, koji se, kako tvrde, samo sticajem srećnih okolnosti završio lakšim povredama jednog od njih.

Rnković i Mešter su se automobilom kretali putem od Semolja ka Dragovića Polju kada je medved sa gornje strane puta na vozilo bacio kamen.

Od toga su polomljena dva stakla s leve strane vozača Meštera, a kamen je povredio rame suvozača Rnkovića. Medved, kako tvrde, nije prilazio vozilu.

"Kretali smo se od Javorja ka Dragovića Polju. Medved je kamen bacio ka autu, razbijena su stakla i mene je pogodio u rame. Moglo je da se desi da kamen pogodi vozača u glavu i da obojica poginemo. Verovatno bi posle rekli da smo brzo vozili ili bili pijani, niko ne bi znao šta je s nama. Medved je bio na udaljenosti od oko 50 metara i nije se približavao. Sada smo na mestu na kojem se to dogodilo, sa nama su lovočuvari i još čekamo kolašinsku policiju", ispričao je "Vijestima" Rnković.

Oštećeni automobil su zaustavili, pozvali predstavnike lovačkog društva i policiju.

Problem medveda sve veći

U Crnoj Gori se poslednjih godina beleže češći susreti ljudi i medveda, što u medijima stvara dramatičnu sliku i podstiče zahteve za odstrelom. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se problem ne rešava lovom, već edukacijom, zaštitom imovine i funkcionalnim interventnim timovima.

Kako su za Monitor u junu kazali Marija Iković, stručna saradnica za očuvanje krupnih zveri u Centru za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP), i biolog Aleksandar Perović iz Agencije za zaštitu životne sredine, populacijom mrkog medveda upravlja se bez naučne osnove, nema preciznih genetičkih istraživanja ni tačnih podataka o brojnosti, a postojeći planovi zaštite i krizni mehanizmi se ne sprovode. Klimatske promene i ljudske aktivnosti (otpaci, krčenje šuma, izgradnja u staništima) povećavaju mogućnost susreta s medvedima, dok napuštena sela šire njihov prostor kretanja.

Akcioni plan gazdovanja mrkim medvedom za 2025. predviđa jačanje institucionalne koordinacije, očuvanje staništa, edukaciju, genetski monitoring i jasno definisane protokole za intervencije, dok odstrel ostaje krajnja opcija.

Za sprovođenje mera, pak, objašnjava struka, potreban je i adekvatan budžet.