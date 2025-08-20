Prava drama odigrala se na Durmitoru kada se tokom planinarenja teško povredila državljanka Češke.
DRAMA NA DURMITORU, TEŠKO POVREĐENA ČEHINJA: Iz planinskih vrleti izvlačili je spasioci i helikopter MUP-a
Poziv za pomoć upućen je putem Opetativno-komunikacionog centra 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Crne Gore.
- Sve se dogodilo na jako nepristupačnom terenu i planinarka je morala biti evakuisana helikopterom.
Zahvaljujući maksimalnoj profesionalnosti svih članova ekipe akcija spašavanja je uspešno završena, a povređena Čehinja upućena je dalje na pružanje medicinske pomoći.
