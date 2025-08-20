Slušaj vest

Poziv za pomoć upućen je putem Opetativno-komunikacionog centra 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Crne Gore.

- Sve se dogodilo na jako nepristupačnom terenu i planinarka je morala biti evakuisana helikopterom.

Zahvaljujući maksimalnoj profesionalnosti svih članova ekipe akcija spašavanja je uspešno završena, a povređena Čehinja upućena je dalje na pružanje medicinske pomoći.

Kurir.rs/Rina

