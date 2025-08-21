- Na ulcinjskoj plaži danas su jaki talasi doveli ženu u životnu opasnost. Srećom, spasioci su odmah reagovali, a u pomoć su im pritekli i kupači koji su zajedno uspeli da je izvuku iz mora.Zahvaljujući brzoj i udruženoj akciji, izbegnuta je tragedija - navodi se na društvenim mrežama.