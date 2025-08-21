Velika površina obale na Velikoj plaži kod Ulcinja je poplavljena usled talasa i strujanja vode.
Crna Gora
DRAMATIČNI SNIMCI SA CRNOGORSKIH PLAŽA, SPASAVALI LJUDE IZ TALASA! Za dlaku izbegnuta tragedija (VIDEO)
Spasioci upozoravaju kupače da izađu iz vode, a radnici zakupljenih plaža, uz pomoć posetilaca, uklanjaju ležaljke i ostali mobilijar.
Najavljena je i kiša sa vetrom u popodnevnim satima.
- Na ulcinjskoj plaži danas su jaki talasi doveli ženu u životnu opasnost. Srećom, spasioci su odmah reagovali, a u pomoć su im pritekli i kupači koji su zajedno uspeli da je izvuku iz mora.Zahvaljujući brzoj i udruženoj akciji, izbegnuta je tragedija - navodi se na društvenim mrežama.
Kurir.rs/RTCG
