Incident se dogodio pre nekoliko dana, ali javnost o njemu do sada nije bila obaveštena, javlja RTCG.

Prema rečima njihovog sagovornika iz granične policije, policajac je zadobio lakše povrede, a ozbiljnije posledice izbegnute su „samo zato što su sa njim bila deca“. Navodi se da se napad dogodio dublje u teritoriji Crne Gore, a meštani upozoravaju da su ovakvi slučajevi sve češći zbog nekontrolisanog ulaska berača šumskih plodova iz Albanije.

"Berači borovnica i šumskih plodova iz Albanije sve češće bez ikakve kontrole ulaze u Crnu Goru, ne vodeći računa o graničnom pojasu, što ponekad dovodi i do ovakvih incidenata", izjavio je jedan od pripadnika granične policije.

Meštani Plava ogorčeni su zbog ovakvih događaja, ističući da unose nesigurnost među lokalne berače. Ukazuju i na problem sa takozvanom „Balkanskom planinarskom rutom“, kojom turisti prolaze iz države u državu bez potpune kontrole. Kako tvrde, korist od toga imaju uglavnom pojedini vlasnici etno-sela i privatni vodiči, koji neretko koriste neregistrovana terenska vozila.

Prokletije Foto: Profimedia

Iz Granične policije u Plavu poručeno je da za ovakve informacije novinari moraju da se obrate PR službi u Podgorici. Sličan odgovor stigao je i iz Koordinacionog centra Granične policije, uz pojašnjenje da su nadležni isključivo za zvanične prelaze. Međutim, nezvanično se saznaje da su policije Crne Gore i Albanije upoznate sa slučajem i da je u toku rad na rasvetljavanju incidenta.

Dužina granice između Crne Gore, južne srpske pokrajine Kosova i Metohije i Albanije iznosi oko 200 kilometara. Žitelji Plava podsećaju da se već godinama zalažu za otvaranje graničnog prelaza preko Čakora, što bi, kako kažu, garantovalo veću kontrolu kretanja.

Oni ističu i da je još 2014. godine potpisan Sporazum o zajedničkom graničnom prelazu Crne Gore i južne srpske pokrajine u mestu Kućište – Kotlovi, ali da do danas nije realizovan. Dve godine kasnije, Crna Gora, privremene prištinske vlasti i Albanija potpisale su Trilateralni sporazum o prelasku planinara Balkanskom rutom, ali u praksi često dolazi do kršenja propisa i nekontrolisanog ulaska.

Takozvana staza „Vrhovi Balkana“ (Peaks of the Balkans), duga 192 kilometra, smatra se jednom od najatraktivnijih u Evropi, a prolazi kroz teritorije tri države. Iako donosi značajne turističke koristi Plavu i Gusinju, meštani i policija ističu da je neophodna stroža kontrola ulaska i kretanja na toj trasi, kako bi se izbegli incidenti poput najnovijeg.