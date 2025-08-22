Slušaj vest

- Šumski požar na Žuberu je i dalje aktivan i tamo je upućeno jedno specijalno vozilo, sa pet vatrogasaca. U Novakovom dolu došlo je do požara kada je goreo porodilni katun, a Konatarima je gorelo nisko rastinje a vatra je pretila da ugrozi objekte. Brzom intervencijom pet vatrogasaca koji su došli na teren sa dva specijalna vozila požar je lokalizovan, kaže Edin Kolić komandir Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje.

On dodaje da je bez obzira na sve apele, u selu Bijedići zapaljeno smeće i požar se oteo kontroli i brzo se širio prema kućama i objakta, ali zahvaljujući brzoj akciji vatrogasaca stihija je lokalizovana.

- Svi požari su izazvani ljudskim nemarom i to je zaista poražavajuće. Da nakon svega što nam se dogodilo sa požarima prethodnih dana u državi i pored svih apela, i dalje imamo nesavesne postupke ljudi, dodaje Kolić.

Pored požara na teritoriji Bijelog Polja vršena je dostava vode na više lokacija meštanima Galica, Barice, Kisele vode, Obrov, Brestovik, Laholo, Potrk a pružila se pomoć u obijanju vrata jednog ugostiteljskog objekta gde se gost zaglavio.