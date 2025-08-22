Policijski inspektor M.S. iz Novog Pazara spasio je danas ženu od utapanja na plaži u Ulcinju.
Crna Gora
SRPSKI DRŽAVLJANIN HEROJ DRAME U ULCINJU Žena ušla u vodu uprkos upozorenju i počela da se davi: Onda je u vodu uleteo JUNAK - inspektor iz Novog Pazara!
Incident se dogodio u popodnevnim satima, kada su zbog visokih talasa bile istaknute crvene zastavice koje upozoravaju kupače na opasnost.
- Uprkos zabrani kupanja, žena je ušla u more i ubrzo izgubila kontrolu. Primetivši da se davi, inspektor je skočio u vodu i uspeo da je zadrži na površini dok joj u pomoć nije priteklo još nekoliko ljudi - potvrđeno je za RINU.
Zajedno su je izvukli na obalu i sprečili tragediju.
Žena je van životne opasnosti.
M.S. je u Novom Pazaru poznat kao primeran policajac, a kolege ga opisuju kao savesnog i predanog službenika.
Kurir.rs/Rina
