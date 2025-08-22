Slušaj vest

Incident se dogodio u popodnevnim satima, kada su zbog visokih talasa bile istaknute crvene zastavice koje upozoravaju kupače na opasnost.

- Uprkos zabrani kupanja, žena je ušla u more i ubrzo izgubila kontrolu. Primetivši da se davi, inspektor je skočio u vodu i uspeo da je zadrži na površini dok joj u pomoć nije priteklo još nekoliko ljudi - potvrđeno je za RINU.

Zajedno su je izvukli na obalu i sprečili tragediju.

Žena je van životne opasnosti.

M.S. je u Novom Pazaru poznat kao primeran policajac, a kolege ga opisuju kao savesnog i predanog službenika.

Kurir.rs/Rina

