Slušaj vest

Petar Smolović, predsednik Opštine Bijelo Polje, doneo je odluku da se bjelopoljskim vatrogascima-spasiocima dodeli nagrada u iznosu od po 500 evra, kao znak zahvalnosti za izuzetnu požrtvovanost i hrabrost koju su pokazali tokom ovogodišnjih letnjih mjeseci.

RTCG prenosi da su vatrogasci iz Bijelog Polja tokom poslednjih nedelja gasili čak 171 požar na teritoriji te opštine, a nesebično su pomagali i u gašenju požara u Podgorici.

Kamov gasi požar kod Podgorice Foto: ustupljene fotke

Pored toga, tokom sušne sezone pružali su kontinuiranu podršku stanovništvu, obavljajući 255 isporuka vode u područjima pogođenim nestašicom.

Požar nadomak Podgorice Foto: RINA

Sredstva će biti odmah isplaćena iz tekuće budžetske rezerve, u skladu sa važećim pravilnicima.

Posledice požara u Piperima u Crnoj Gori Foto: Printscreen/Youtube/DAN portal

- Svedočili smo nesebičnom i požrtvovanom radu naših vatrogasaca u proteklom periodu. Njihova hrabrost i odlučnost da svojim bićem brane živote i imovinu građana zaslužuje duboko poštovanje koje ćemo zauvek njegovati. Hvala im što su bili na prvoj liniji za sve nas - poručio je Smolović.

(Kurir.rs/RTCG/Foto: Ilustracija)

Ne propustiteCrna GoraMEŠTANI SELA U BIJELOM POLJU PALILI SMEĆE I IZAZVALI POŽAR! Apeli nisu urodili plodom, vatrogasci nemaju ni dana predaha od gomile intervencija
Gori rastinje u Crnoj Gori, snimci iz vazduha, vatrogasci u akciji
Crna GoraALBANCI NAPALI CRNOGORSKOG GRANIČARA NA PROKLETIJAMA! Incident na granici, obračunali se sa čovekom dok je bio SA DECOM
albanci prokletije.jpg
Crna GoraDRAMATIČNI SNIMCI SA CRNOGORSKIH PLAŽA, SPASAVALI LJUDE IZ TALASA! Za dlaku izbegnuta tragedija (VIDEO)
Velika površina obale na Velikoj plaži kod Ulcinja je poplavljena usled talasa i strujanja vode.
Crna GoraŠESTI DAN POŽARA U CRNOJ GORI, NAJKRITIČNIJE KOD PODGORICE! Još veći broj vatrogasnih jedinica ide u Pipere, situacija u drugim gradovima uglavnom pod kontrolom
x02 Risto Bozovic.jpg