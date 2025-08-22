BJELOPOLJSKIM VATROGASCIMA PO 500 EVRA: Predsednik opštine doneo odluku o nagradama u znak zahvalnosti za izuzetnu požrtvovanost i hrabrost
Petar Smolović, predsednik Opštine Bijelo Polje, doneo je odluku da se bjelopoljskim vatrogascima-spasiocima dodeli nagrada u iznosu od po 500 evra, kao znak zahvalnosti za izuzetnu požrtvovanost i hrabrost koju su pokazali tokom ovogodišnjih letnjih mjeseci.
RTCG prenosi da su vatrogasci iz Bijelog Polja tokom poslednjih nedelja gasili čak 171 požar na teritoriji te opštine, a nesebično su pomagali i u gašenju požara u Podgorici.
Pored toga, tokom sušne sezone pružali su kontinuiranu podršku stanovništvu, obavljajući 255 isporuka vode u područjima pogođenim nestašicom.
Sredstva će biti odmah isplaćena iz tekuće budžetske rezerve, u skladu sa važećim pravilnicima.
- Svedočili smo nesebičnom i požrtvovanom radu naših vatrogasaca u proteklom periodu. Njihova hrabrost i odlučnost da svojim bićem brane živote i imovinu građana zaslužuje duboko poštovanje koje ćemo zauvek njegovati. Hvala im što su bili na prvoj liniji za sve nas - poručio je Smolović.
(Kurir.rs/RTCG/Foto: Ilustracija)