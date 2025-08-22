Slušaj vest

Sredinom dana snažno grmljavinsko nevreme prolazno i kratkotrajno obrušilo se na crnogorsko primorje.

Nevreme je bilo praćeno jakim gromovima i vrlo obilnim pljuskovima.

Nevreme je najintenzivnije bilo na širem području Bara.

Istovremeno, atmosfera je bila toliko nestabilna, da su se čak dve morske pijavice formirale jedna pored druge.

Reč je o tornadima iznad vode.

Srećom, ove pojave nisu stigle do kopna.

Nakon nevremena, u ovom času na crnogorskom primorju je vedro, ali i sparno.

Tokom vikenda očekuje se ugodnije vreme, uz smenu sunca i oblaka, ponegde i uz lokalnu pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Duvaće pojačan severoistočni vetar.

Podsetimo, jučerašnji dan doneo je obali Jadrana višemetarske talase, usled jakog juga.

Inače, Crnu Goru je u više navrata od sinoć pogodilo grmljavinsko nevreme. Na udaru su se u više navrata našli skoro svi kontinetalni predeli, a danas i obala Jadrana.