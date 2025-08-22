STRAŠNO NEVREME NA CRNOGORSKOM PRIMORJU: Ovako nešto se na nebu ne viđa često, pogledajte čudesan snimak! (VIDEO)
Sredinom dana snažno grmljavinsko nevreme prolazno i kratkotrajno obrušilo se na crnogorsko primorje.
Nevreme je bilo praćeno jakim gromovima i vrlo obilnim pljuskovima.
Nevreme je najintenzivnije bilo na širem području Bara.
Istovremeno, atmosfera je bila toliko nestabilna, da su se čak dve morske pijavice formirale jedna pored druge.
Reč je o tornadima iznad vode.
Srećom, ove pojave nisu stigle do kopna.
Nakon nevremena, u ovom času na crnogorskom primorju je vedro, ali i sparno.
Tokom vikenda očekuje se ugodnije vreme, uz smenu sunca i oblaka, ponegde i uz lokalnu pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.
Duvaće pojačan severoistočni vetar.
Podsetimo, jučerašnji dan doneo je obali Jadrana višemetarske talase, usled jakog juga.
Inače, Crnu Goru je u više navrata od sinoć pogodilo grmljavinsko nevreme. Na udaru su se u više navrata našli skoro svi kontinetalni predeli, a danas i obala Jadrana.
(Kurir.rs/Telegraf.rs/Radio-televizija Nikšić)