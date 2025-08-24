Slušaj vest

- Sukob je počeo 19. avgusta kod svetionika na Jazu, gde su policijske patrole i Hitna pomoć intervenisale nakon prijave da je došlo do tuče. Na licu mesta zatečene su dve žene, B.M. (61) i K.M. (33), sa povredama na telu i glavi. Nakon ukazane prve pomoći, one su transportovane u Kliničko-bolnički centar Kotor - potvrdjeno je za RINU u UP Crne Gore.

Nekoliko dana kasnije, 22. avgusta, u privatnom ograđenom prostoru iza kuće N.M. došlo je do novog sukoba između njega i N.P. U ovom incidentu obojica su zadobila lake telesne povrede, što je potvrđeno lekarskim izveštajima.

Po nalogu tužioca, obojica su uhapšena – N.P. zbog sumnje da je povredio N.M, a N.M. zbog nanošenja povreda i ugrožavanja sigurnosti N.P. Tokom pretresa kuće N.M. pronađen je startni pištolj marke „Zoraki“ i 34 komada municije bez potrebne dokumentacije, pa je oružje oduzeto.

Policija i dalje sprovodi aktivnosti kako bi se rasvetlile sve okolnosti događaja i sprečila eskalacija sukoba između ovih lica.

