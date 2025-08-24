Slušaj vest

Službenici Uprave policije-Sektora granične policije su u saradnji sa službenicima SBPK i Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, u sklopu višemesečnih izviđajnih i dokaznih policijsko-tužilačkih mera i radnji, realizovali složenu, precizno sinhronizovanu akciju kodnog naziva “Trnovo” usmerenu na razbijanje lanaca proizvodnje, distribucije i krijumčarenja opojnih droga.

To je rezultirao lociranjem i neutralizacijom do sada najveće otkrivene plantaže marihuane na teritoriji Crne Gore, gde su u akciji lišena slobode i dva osumnjičena lica iz Bara i Zete.

U koordinisanoj akciji Odseka za suzbijanje prekograničnog kriminala i korupcije, uz asistenciju regionalnih centara granične policije “Jug” i “Centar” i Odsjeka za borbu protiv droge, na teritoriji opštine Bar, u mestu Trnovo otkriveno je osam parcela marihuane koje čine jednu celinu, sa oko 13.100 sadnica biljke Cannabis sativa, koje su se nalazile u punom stadijumu uzgoja.

Plantaža je bila opremljena sistemima navodnjavanja, uzgoja i fizičkog i tehničkog obezbeđenja, što ukazuje na visok nivo organizacije i opremljenosti izvršilaca koji su prilikom realizacije kriminalnih aktivnosti sprovodili i mere kontra-nadzora.

U okviru ove operacije, dolaskom na lice mesta su zatečeni Z. M. (40) iz Zete i D. P. (65) iz Bara koji su lišeni slobode. Policijski službenici su u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, izvršili uviđaj na licu mesta, nakon čega su preduzete druge mere i radnje na prikupljanju dokazne građe, izuzimanju i seči sadnica kanabisa.

Preduzimajući dalje mere i radnje u odnosu na ova lica, izvršen je i pretres kuća i tri vozila na četiri lokacije koje koriste osumnjičena i sa njima povezana lica i tom prilikom pronađeni predmeti i stvari koji će biti predmet daljih veštačenja.

Po okončanju kriminalističke obrade, shodno nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišeni su slobode Z. M. i D. P. zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, dok se preduzimaju

dalje aktivnosti na identifikaciji i procesuiranju povezanih lica koja su stvarala uslove za uzgoj, proizvodnju i dalju distribuciju marihuane.

Ova akcija predstavlja rezultat kontinuiranog rada i sinergije organizacionih jedinica Uprave policije na identifikaciji kriminalnih aktivnosti, razbijanju mreže proizvodnje, distribucije i krijumčarenja opojnih droga i procesuiranja članova kriminalnih grupa.

Uprava policije ovom akcijom još jednom pokazuje odlučnost, posvećenosti i nepokolebljivost u borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala u svojoj zakonskoj misiji očuvanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja građana.