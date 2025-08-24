Slušaj vest

Sve češće medvedi dolaze do naseljenih mesta, prave štetu domaćinstvima, uništavaju stoku. Nakon nedavne vesti da je zver kamenom gađala automobil, novi događaj uznemirio je meštane Pive. U selu Donji Unač medved je u potrazi za hranom raskopao grob.

Posete medveda selima na pivskoj planini poslednjih godina česta su pojava. I dok stanovnici sa strahom i oprezom obavljaju svakodnevne poslove na imanjima, poslednji događaj u selu Donji Unač šokirao je sve.

Groblje Foto: RTCG

Nešto ga uplašilo

"Pre nekoliko dana imali smo nesvakidašanji, ali nažalost istinit događaj da je preskočio ogradu seoskog groblja i pokušao da otkopa dva groba. Odgrnuo je kompletnu zemlju sa jednog i nešto ga je najverovatnije uplašilo kad nije otvorio betonske ploče", priča Ivan Krunić, meštanin sela Donji Unač.

Prizor koji je zatekao na groblju, Krunić će pamtiti celog života.

"Malo je zastrašujuće kada se tako nađe grob, u takvom nekom stanju, pogotovo posle sahrane, a prošlo je nekih 7-8 dana", kaže Krunić.

Ivan Krunić Foto: RTCG

Kolegu teško povredio

Kao dugogodišnji rendžer u Parku prirode Piva, Krunić kaže da je medveda bilo mnogo manje. Na žalost, u poslednje vreme svedoči nezgodama.

"Kolegi Grubaču je naneo teške povrede i posle toga je na domaćim životinjama i voćnjacima pravio veliku štetu. Ranije je manje medveda bilo, mnogo manje. Malo ko je video medveda, malo kad je ušao u selo, zadnjih par godina ne preza da uđe u sela", naglašava Krunić.

On kaže da ga ovakav postupak divlje zveri nije iznenadio. Pre svega zbog sušnog leta i manjka hrane za medveda.