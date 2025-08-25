NAJEZDA AJKULA NA JADRANU: Sve češće se približavaju obali, jednu ulovio Milo Đukanović
Prvo se u blizini ostrva Žirja kod Šibenika, ajkula zakačila na štap tokom pecanja.
Drugi bliski susret sa ajkulom na Jadranu dogodio se u Crnoj Gori na oko milju od Petrovca. Ajkula je ulovljena na parangal, a ribar Milo Đukanović ju je na kraju posle velike borbe pustio.
Ajkule u Jadranu nisu česta pojava, ali stručnjaci podsećaju da ih ima u manjim populacijama i da se povremeno približe obali u potrazi za hranom. Iako najčešće nisu opasne za ljude, savetuje se oprez i poštovanje pravila ribolova.
Stručnjaci upozoravaju da se ajkule približavaju obali usled zagrevanja mora, čemmu doprinose visoke temperature koje su bile u ovom delu Jadrana poslednjih nedelja.
Za ovakve ribe koriste se izuzetno jaki štapovi koji mogu da izdrže ogromnu silu. Kada ajkula zagrize, borba može da traje više sati, a kada se ajkula dovede do broda, nikad se ne vadi rukama.
(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)