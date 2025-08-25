Slušaj vest

Nakon višemesečnih izviđajnih i dokaznih radnji u okviru akcije "Trnovo" crnogorska policija otkrila je najveću plantažu marihuane u Crnoj Gori sa preko 13.000 sadnica. Ova zaplena procenjuje se na vrednost od preko pet miliona eura, dve osobe iz Bara i iz Zete su lišene slobode i osumnjičene su za nedozvoljenu proizvodnju, distribuciju i krijumčarenje opojnih droga.

- Otkrivanjem najveće plantaže marihuane u Crnoj Gori u akciji "Trnovo" Uprava policije zadala je snažan udarac kriminalnim strukturama, jer je u pitanju najveća zaplena vrednosti preko pet miliona eura, a koja bi kasnije u daljoj distribuciji putem prodaje iznosila do 10 miliona eura. Policija radi na otkrivanju svih povezanih osoba sa krijumčarenjem droge, kazao je na konferenciji za medije v.d. Uprave policije Lazar Šćepanović.

On je istakao da je nastupila snažana operacija Uprave policije, te da policija radi na otkrivanju svih povezanih osoba sa krijumčarenjem droge.

Uprava policije radi na identifikaciji svih povezanih lica koja su dala doprinos u sprovođenju kriminalnih aktivnosti, preradi i kasnije planiranoj distribuciji.

- Akcija "Trnovo" još jedan je dokaz da granična policija produkuje dobre rezultate i shodno preporukama Evropske komisije jača svoju ulogu krivičnim istragama. U narednom periodu intezivno ćemo nastaviti sa policijskim aktivnostima, merama i radnjama koje su usmerene protiv svakog oblika prekograničog kriminala, i nezakonitih migracija, v.d. pomoćnika direktora za Sektor granične policije Dejan Bojić.

Oglasio se i V.d. direktor Uprave policije

