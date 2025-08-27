Slušaj vest

Tokom popodnevnih sati na magistralnom putu Nikšić - Podgorica u tunelu Budošdošlo je do teške saobraćajne nezgode kada su se sudarila dva teretna i jedno putničko vozilo.

Sudarila su se dva šlepera i jedno putničko vozilo. Jedna osoba ostala je zarobljena u vozilu, pa su na lice mesta stigli pripadnici Službe zaštite i spašavanja koji su izvukli povređenog i odmah ga predali ekipi Hitne pomoći.

Sudar dva kamiona i putničkog vozila u tunelu Budoš kod Nikšića. Foto: RINA

Stepen povreda za sada nije poznat, kaže za RINU jedan od očevidaca. Usled ove teške nezgode saobraćaj na magistrali je u prekidu.
Stvorene su dugačke kolone vozila, a vozači de upućuju i na alternativni putni pravac.

(Kurir.rs/RINA/Preneo: V.M.)

Ne propustiteCrna GoraPOGINUO BRAČNI PAR: Teška saobraćajna nesreća na putu Podgorica - Nikšić
tunjel.jpg
Crna GoraUSPELI! PROBIJENE POLICIJSKE BLOKADE U NIKŠIĆU! Hiljadu demonstranata maršira prema tunelu Budoš! (VIDEO)
screenshot-3.jpg
Crna GoraZAPLENJENA DROGA U NIKŠIĆU: Policija oduzela marihuanu i kokain
profimedia0343084610.jpg
Crna GoraTEŠKA SAOBRAĆAJKA U TUNELU KOD NIKŠIĆA, POVREĐENA JEDNA OSOBA Saobraćaj bio potpuno obustavljen, vozilo smrskano (VIDEO)
Screenshot 2025-08-16 193831.png