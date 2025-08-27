Slušaj vest

Tokom popodnevnih sati na magistralnom putu Nikšić - Podgorica u tunelu Budošdošlo je do teške saobraćajne nezgode kada su se sudarila dva teretna i jedno putničko vozilo.

Sudarila su se dva šlepera i jedno putničko vozilo. Jedna osoba ostala je zarobljena u vozilu, pa su na lice mesta stigli pripadnici Službe zaštite i spašavanja koji su izvukli povređenog i odmah ga predali ekipi Hitne pomoći.

Sudar dva kamiona i putničkog vozila u tunelu Budoš kod Nikšića. Foto: RINA