Dva kamiona i putničko vozilo sudarili su se u tunelu Budoš kod Nikšića, jedno lice ostalo je zaglavljeno, ali su ga izvukli vatrogasci.
JEZIVA SCENA U TUNELU BUDOŠ NA PUTU NIKŠIĆ - PODGORICA
HOROR PRIZOR U TUNELU KOD NIKŠIĆA! Sudarila se dva kamiona i putničko vozilo, jedna osoba zaglavljena! Izvukli je vatrogasci (FOTO)
Tokom popodnevnih sati na magistralnom putu Nikšić - Podgorica u tunelu Budošdošlo je do teške saobraćajne nezgode kada su se sudarila dva teretna i jedno putničko vozilo.
Sudarila su se dva šlepera i jedno putničko vozilo. Jedna osoba ostala je zarobljena u vozilu, pa su na lice mesta stigli pripadnici Službe zaštite i spašavanja koji su izvukli povređenog i odmah ga predali ekipi Hitne pomoći.
Sudar dva kamiona i putničkog vozila u tunelu Budoš kod Nikšića. Foto: RINA
Stepen povreda za sada nije poznat, kaže za RINU jedan od očevidaca. Usled ove teške nezgode saobraćaj na magistrali je u prekidu.
Stvorene su dugačke kolone vozila, a vozači de upućuju i na alternativni putni pravac.
(Kurir.rs/RINA/Preneo: V.M.)
