Nakon što je supruga odbila da mu “nabavi alkohol”, Bjelopoljac S. P. šakama je izudarao u predelu glave, potom je psovao i zapretio da će je strpati u sanduk.

To piše u rešenju kojim je odbijena žalba branioca tog osumnjičenog za nasilje u porodici i na snazi ostavljena odluka da ostane iza rešetaka.

Više puta osuđivan

On je, prema dokazima iz sudskih spisa, suprugu pretukao i ugrozio je 19. jula oko 21 sat, u porodičnoj kući.

Pritvor mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnoj dela, jer je više puta prekršajno osuđivan zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

“Ocenom dokaza iz spisa predmeta prvostepenog suda, do nivoa postojanja osnovane sumnje, ovaj sud je, kao i prvostepeni, ocenio da je okrivljeni S. P. osnovano sumnjiv da je izvršio krivično delo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici... na način što je, dana 19. 07. 2025. godine, oko 21 čas, u porodičnoj kući... pri koncentraciji od 2,35 g/kg alkohola u organizmu, lako telesno povredio člana svoje porodice, suprugu... i ugrozio sigurnost oštećene pretnjom da će napasti na njen život i telo i prema njoj postupao na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo”, piše u odluci veća Višeg suda u Bijelom Polju.

Udarao je po glavi

Objašnjavaju da je S.P., kada je oštećena odbila da mu nabavi alkohol, udario dva puta pesnicom u predelu glave: ...”leve strane lica i uputio joj reči psovki i pretnji koje je više puta ponovio - ‘J**** ti majku i oca, strpaću te u sanduk’, kojim udarcima joj je nanio telesne povrede u vidu hematoma u predelu zigomatične kosti... Koje su radnje okrivljenog kod oštećene izazvale osjećaj ugroženosti i straha, zbog čega je pobegla iz kuće, pozvala policiju i prijavila događaj”, piše u spisima.

