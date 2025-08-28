Slušaj vest

Na Aerodromu Podgorica uhapšena su dva strana državljanina nakon što su, u alkoholisanom stanju, napali pripadnike granične policije.

Incident se dogodio tokom redovne kontrole putnika.

- A.B. (29) i B.B. (21) u više navrata su narušavali red i uznemiravali ostale putnike dok su u rukama držali flaše alkoholnog pića. Nakon što im je supervizor leta saopštio da, zbog bezbednosti drugih putnika, neće moći da putuju, oni su burno reagovali i glasno negodovali - potvrđeno je za RINU u UP Crne Gore.

U trenutku kada su policijski službenici Stanice granične policije Aerodrom Podgorica pokušali da ih smire, osumnjičeni su pružili aktivan otpor i tom prilikom napali službena lica.

Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su ih odmah lišili slobode, a obojica se terete za krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Uz krivičnu prijavu, privedeni su postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu.