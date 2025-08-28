Crna Gora
RADNICI SPASILI ZAROBLJENU BEBU! Herojski podvig u Podgorici
Radnici linijskog prevoza u Podgorici pokazali su izuzetnu i prisebnost u vanrednoj situaciji koja se dogodila sinoć, 27. avgusta, u neposrednoj blizini firme, istakli su iz tog gradskog preduzeća.
"Pravovremenom reakcijom pritekli su u pomoć sugrađanki u nevolji i uspešno spasili bebu koja je bila zaglavljena u automobilu”, navodi se u objavi na Instagramu.
Zaključuju da taj čin potvrđuje da su odgovornost i briga za druge temeljne vrednosti na kojima se zasniva rad preduzeća.
(Kurir.rs)
