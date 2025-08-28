Crna Gora
NOVI POŽAR U CRNOJ GORI: Vatrogasci ne mogu da mu priđu (VIDEO)
Slušaj vest
Požar na barskoj planini Lisinj, u mestu Donja poda, izbio je u poslepodnevnim časovima, a barski vatrogasci mu još uvek ne mogu prići, zbog izuzetno nepristupačnog terena.
To je otkriorekao komandir barske Službe zaštite i spašavanja, Aco Vulević, i dodao da na toj planini gori šuma i nisko rastinje.
"Još uvek ne možemo prići, da delujemo. Planiramo dalje akcije tokom noći", poručio je Vulević i dodao da će ujutru proceniti da li će im biti potrebna pomoć i iz vazduha.
(Kurir.rs/Vijesti.me/Foto: Ilustracija)
Reaguj
Komentariši