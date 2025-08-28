Slušaj vest

Požar na barskoj planini Lisinj, u mestu Donja poda, izbio je u poslepodnevnim časovima, a barski vatrogasci mu još uvek ne mogu prići, zbog izuzetno nepristupačnog terena.

To je otkriorekao komandir barske Službe zaštite i spašavanja, Aco Vulević, i dodao da na toj planini gori šuma i nisko rastinje.

"Još uvek ne možemo prići, da delujemo. Planiramo dalje akcije tokom noći", poručio je Vulević i dodao da će ujutru proceniti da li će im biti potrebna pomoć i iz vazduha.

(Kurir.rs/Vijesti.me/Foto: Ilustracija)

Ne propustiteCrna GoraRADNICI SPASILI ZAROBLJENU BEBU! Herojski podvig u Podgorici
boris-pejovic.jpg
Crna GoraHAOS NA PODGORIČKOM AERODROMU: Mrtvi pijani napali policiju, maltretirali i ostale putnike
shutterstock-1436885789.jpg
Crna Gora"STRPAĆU TE U SANDUK" Drama u Bijelom Polju: Tukao ženu kad je ostao bez rakije
17437717891720250054policija-kombi-crna-gora-fotrorina.jpg
Crna GoraHOROR PRIZOR U TUNELU KOD NIKŠIĆA! Sudarila se dva kamiona i putničko vozilo, jedna osoba zaglavljena! Izvukli je vatrogasci (FOTO)
1756301967_niksic-tezak-udes-szsn135.jpg