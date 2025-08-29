Slušaj vest

Iz Ministarstva odbrane Crne Gore je saopšteno da se načelnik Generalštaba brigadni general Miodrag Vuksanović sastao s ambasadorom Republike Turske u Crnoj Gori Barišom Kalkavanom i izaslanikom odbrane te zemlje potpukovnikom Mehmetom Četinom Atamanerom.

Tokom sastanka istaknuti su, kako se navodi, prijateljski i saveznički odnosi dve zemlje, kao i kontinuirana saradnja Vojske Crne Gore i Oružanih snaga Republike Turske.

Poseban akcenat stavljen je na zajedničke aktivnosti na polju obuke, razmene iskustava i usavršavanja kadra, kao i na podršku Turske u modernizaciji i jačanju kapaciteta Vojske Crne Gore.

- Vojska Crne Gore ceni prijateljstvo i saradnju sa Republikom Turskom, koja značajno doprinosi jačanju naših kapaciteta i sposobnosti. Posebno nam znači podrška koju Turska pruža kroz razmjenu iskustava, donacije i prilike za školovanje kadra na prestižnim vojnim akademijama. Uveren sam da ćemo nastaviti da zajednički unapređujemo odnose u duhu savezništva i poverenja - kazao je general Vuksanović.

profimedia0375253609-crna-gora-vojska.jpg
Crnogorska vojska Foto: Profimedia

Ambasador Kalkavan je poručio da Turska i Crna Gora dele dugogodišnje prijateljske odnose koji se ogledaju i u odličnoj saradnji oružanih snaga.

On je istakao da će Turska nastaviti da pruža podršku daljem razvoju Vojske Crne Gore.

- Sagovornici su se usaglasili da postoji prostor za dalji razvoj saradnje kroz zajedničke projekte i inicijative, posebno u oblasti vojnog obrazovanja, logistike i razmene znanja i iskustava - navodi se u saopštenju ministarstva.

(Kurir.rs/RTCG)

Ne propustiteCrna GoraHOROR PRIZOR U TUNELU KOD NIKŠIĆA! Sudarila se dva kamiona i putničko vozilo, jedna osoba zaglavljena! Izvukli je vatrogasci (FOTO)
1756301967_niksic-tezak-udes-szsn135.jpg
Crna GoraMAPA NAJVEĆE PLANTAŽE OPIJATA U REGIONU Zaplena vredna MILIONE EVRA! Pogledajte NEZAPAMĆENO OTKRIĆE crnogorske policije nakon meseci istrage (FOTO)
1756134338Parcele cut.PNG
Crna GoraNAJEZDA AJKULA NA JADRANU: Sve češće se približavaju obali, jednu ulovio Milo Đukanović
shutterstock-390021130.jpg
Crna GoraALBANAC (41) UHAPŠEN NA GRANIČNOM PRELAZU BOŽAJ! Traže ga po međunarodnoj poternici Interpola!
albanci prokletije.jpg