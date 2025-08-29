Slušaj vest

Iz Ministarstva odbrane Crne Gore je saopšteno da se načelnik Generalštaba brigadni general Miodrag Vuksanović sastao s ambasadorom Republike Turske u Crnoj Gori Barišom Kalkavanom i izaslanikom odbrane te zemlje potpukovnikom Mehmetom Četinom Atamanerom.

Tokom sastanka istaknuti su, kako se navodi, prijateljski i saveznički odnosi dve zemlje, kao i kontinuirana saradnja Vojske Crne Gore i Oružanih snaga Republike Turske.

Poseban akcenat stavljen je na zajedničke aktivnosti na polju obuke, razmene iskustava i usavršavanja kadra, kao i na podršku Turske u modernizaciji i jačanju kapaciteta Vojske Crne Gore.

- Vojska Crne Gore ceni prijateljstvo i saradnju sa Republikom Turskom, koja značajno doprinosi jačanju naših kapaciteta i sposobnosti. Posebno nam znači podrška koju Turska pruža kroz razmjenu iskustava, donacije i prilike za školovanje kadra na prestižnim vojnim akademijama. Uveren sam da ćemo nastaviti da zajednički unapređujemo odnose u duhu savezništva i poverenja - kazao je general Vuksanović.

Crnogorska vojska Foto: Profimedia

Ambasador Kalkavan je poručio da Turska i Crna Gora dele dugogodišnje prijateljske odnose koji se ogledaju i u odličnoj saradnji oružanih snaga.

On je istakao da će Turska nastaviti da pruža podršku daljem razvoju Vojske Crne Gore.