Slušaj vest

Zgodna političarka Mirjana Pajković, koja je na čelu Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu Crne Gore, već neko vreme skreće pažnju na sebe objavama na Instagramu.

Mirjana Pajković pokazuje svoje svakodnevne kombinacije, koje neretko pokreću lavinu komentara, a na više fotografija vidimo je u dekoltiranim toaletama sa izrezima, gde su gole noge u prvom planu.

Da li je Mirjana Pajković najzgodnija političarka u regionu? Foto: Printscreen/Instagram

- Dešavalo mi se da se moja pristupačnost, otvorenost, komunikativnost i odsustvo držanja visine pogrešno percipiraju. No, ne treba gušiti svoju ženstvenost, prikrivati se, zapostavljati svoje osobenosti radi stavljanja sebe u neke društveno nametnute kalupe - rekla je ona jednom prilikom.

- Ko god me zna privatno i poslovno potvrdiće vam moj vrlo jasan pristup, a to je da bih se odrekla bilo kog posla, funkcije ili pozicije koja bi od mene zahtevala da se lišim svega onog što sam u stvari ja. Nekad se i našalim pa kažem: nisam se rodila sa diplomom i funkcijom, ali sa ovim telom i umom jesam - iskrena je bila Mirjana za "Pobjedu".

(Kurir.rs/Pobjeda/Glas Srpske)

Ne propustiteCrna GoraCRNA GORA I TURSKA JAČAJU VOJNU SARADNJU Načelnik Generalštaba Vuksanović i ambasador Kalkavan na sastanku istakli "prijateljske i savezničke odnose dve zemlje"
načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore brigadni general Miodrag Vuksanović ambasadorom Turske u Crnoj Gori Bariš Kalkavan izaslanik odbrane potpukovnik Mehmet Četin Atamaner
Crna GoraHOROR PRIZOR U TUNELU KOD NIKŠIĆA! Sudarila se dva kamiona i putničko vozilo, jedna osoba zaglavljena! Izvukli je vatrogasci (FOTO)
1756301967_niksic-tezak-udes-szsn135.jpg
Crna GoraMAPA NAJVEĆE PLANTAŽE OPIJATA U REGIONU Zaplena vredna MILIONE EVRA! Pogledajte NEZAPAMĆENO OTKRIĆE crnogorske policije nakon meseci istrage (FOTO)
1756134338Parcele cut.PNG
Crna GoraNAJEZDA AJKULA NA JADRANU: Sve češće se približavaju obali, jednu ulovio Milo Đukanović
shutterstock-390021130.jpg