"NISAM SE RODILA SA DIPLOMOM, ALI SA OVIM TELOM I UMOM JESAM"

Zgodna političarka Mirjana Pajković, koja je na čelu Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu Crne Gore, već neko vreme skreće pažnju na sebe objavama na Instagramu.

Mirjana Pajković pokazuje svoje svakodnevne kombinacije, koje neretko pokreću lavinu komentara, a na više fotografija vidimo je u dekoltiranim toaletama sa izrezima, gde su gole noge u prvom planu.

- Dešavalo mi se da se moja pristupačnost, otvorenost, komunikativnost i odsustvo držanja visine pogrešno percipiraju. No, ne treba gušiti svoju ženstvenost, prikrivati se, zapostavljati svoje osobenosti radi stavljanja sebe u neke društveno nametnute kalupe - rekla je ona jednom prilikom.

- Ko god me zna privatno i poslovno potvrdiće vam moj vrlo jasan pristup, a to je da bih se odrekla bilo kog posla, funkcije ili pozicije koja bi od mene zahtevala da se lišim svega onog što sam u stvari ja. Nekad se i našalim pa kažem: nisam se rodila sa diplomom i funkcijom, ali sa ovim telom i umom jesam - iskrena je bila Mirjana za "Pobjedu".