Jako nevreme pogodilo je jutros crnogorsko primorje, a kako se vidi na snimku, kod Kotorase ne vidi prst pred okom zbog kiše. Obilna kiša, praćena snažnim vetrom, sručila se jutros na Boku Kotorsku.

1/7 Vidi galeriju Nevreme u Crnoj Gori, nema kupanja, pljusak ne prestaje Foto: Printscreen/Youtube

Kiša lije kao iz kabla, dok se more uzburkalo i talasi su veliki. Nevreme je donelo i snažan vetar, dok se more bukvalno stopilo sa sivim nebom.

- Koliko juče smo uživali u kupanju, danas možemo da plivamo po ulici - kaže jedna turistkinja.

Da podsetimo, naše područje pod uticajem ciklona, a kiša i pljuskovi sa grmljavinom već su zahvatili region. Na udaru su Slovenija, Hrvatska, BiH i Crna Gora.

Najkritičnija situacija je na jugu Dalmacije i BiH preko kojih se premešta veoma snažan grmljavinski sistem sa obilnim pljuskovima.

U toku dana ovi predeli regiona biće na udaru oluja, a sa Jadrana one će zahvatiti i Crnu Goru, uključujući i crnogorksko primorje.