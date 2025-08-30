STRAVIČNO NEVREME SE SRUČILO NA CRNU GORU! Nema kupanja, talasi su ogromni, kod Kotora lije kao iz kabla! "Danas možemo da plivamo po ulici" (FOTO/VIDEO)
Jako nevreme pogodilo je jutros crnogorsko primorje, a kako se vidi na snimku, kod Kotorase ne vidi prst pred okom zbog kiše. Obilna kiša, praćena snažnim vetrom, sručila se jutros na Boku Kotorsku.
Kiša lije kao iz kabla, dok se more uzburkalo i talasi su veliki. Nevreme je donelo i snažan vetar, dok se more bukvalno stopilo sa sivim nebom.
- Koliko juče smo uživali u kupanju, danas možemo da plivamo po ulici - kaže jedna turistkinja.
Da podsetimo, naše područje pod uticajem ciklona, a kiša i pljuskovi sa grmljavinom već su zahvatili region. Na udaru su Slovenija, Hrvatska, BiH i Crna Gora.
Najkritičnija situacija je na jugu Dalmacije i BiH preko kojih se premešta veoma snažan grmljavinski sistem sa obilnim pljuskovima.
U toku dana ovi predeli regiona biće na udaru oluja, a sa Jadrana one će zahvatiti i Crnu Goru, uključujući i crnogorksko primorje.
Inače, kako će nad ovim predelima lokalno pasti 50 do 100 litara kiše po kvadratnom metru, očekuje se opasnost od urbanih poplava i bujica.
