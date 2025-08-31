Slušaj vest

Jedna osoba povređena je sinoć u diskoteci Top Hil u Budvi kada je na nju pao led ekran.

U toj diskoteci sinoć je bilo planirano da se održe borbe u globalno najbrže rastućem borilačkom sportu, "bare knuckle", odnosno borba golim šakama.

Ipak zbog nevremena koje je pogodilo Budvu otkazane su glavne borbe večeri.

(Kurir.rs/Vijesti/Preneo: V.M.)

