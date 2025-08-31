Led ekran je pao na jednu osobu u diskoteci Top Hill, gde je bilo planirano da se održe borbe u globalno najbrže rastućem borilačkom sportu, "bare knuckle"
DRAMATIČNA SCENA
UŽAS U BUDVI! Pao led ekran na jednu osobu u poznatoj diskoteci! (FOTO/VIDEO)
Jedna osoba povređena je sinoć u diskoteci Top Hil u Budvi kada je na nju pao led ekran.
U toj diskoteci sinoć je bilo planirano da se održe borbe u globalno najbrže rastućem borilačkom sportu, "bare knuckle", odnosno borba golim šakama.
Ipak zbog nevremena koje je pogodilo Budvu otkazane su glavne borbe večeri.
