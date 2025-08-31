Slušaj vest

Policijski službenici Odjeljenja bezbednosti Berane su postupajući shodno saznanju o upotrebi oružja pucanjem uvis u koloni svatova, zaustavili i kontrolisali lica i vozila. Kod tri lica koja su se nalazila u dva vozila pronađena su i oduzeta tri komada oružja – dva gasna pištolja i startni pištolj, kao i 150 komada pripadajuće municije, dok je četvrto lice koje je bilo saputnik u jednom od vozila, kako se sumnja, upotrebilo startno oružje i ispalilo više hitaca uvis.

Kolona svatova u Beranama je, naime, nakon saznanja o događaju, kontrolisana detaljno, kako bi se preventivno delovalo na moguće posledice ovakvog nezakonitog i neodgovornog ponašanja i kako bi se sankcionisala odgovorna lica.

Tom prilikom je kod državljana Luksemburga koji su se nalazili u džipu marke „Merdeces“, K.A (23) i I.O (23) pronađeni i oduzeti gasni pištolj "Blow“ TR2 cal.9mm, automatski gasni pištolj "Blow/SWAT Uzi" i 80 komada municije za navedeno oružje.

Lica su dovedena u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Berane, nakon čega su, na osnovu dalje obrade događaja, policijski službenici Jedinice policije Andrijevica zaustavili vozilo „Audi Q7“, kojim je upravljao S.R (23), takođe luksemburški državljanin, kod kojeg je u vozilu pronađeni i oduzeti startni pištolj marke "Blow „F06 cal.9mm, i 50 komada municije cal. 9mm za navedeno oružje. I lice S.R. je dovedeno u službene prostorije Odeljenje bezbednosti Berane.

Daljim radnjama koje su sproveli radi utvrđivanja činjenica u ovom događaju, policijski službenici su došli do saznanja da je startni pištolj, pucanjem uvis, u svadbenoj koloni upotrebio D.L (18) iz Berana. Od njega je u policijskim prostorijama uzeta izjava na navedene okolnosti, gde je utvrđeno da je D.L. startni pištolj upotrebio dok se nalazio u koloni svatova, u vozilu kojim je upravljao pomenuti S.R.

Ispaljeni hici nisu povredili bilo koje lice ili oštetili imovinu, ali jesu predstavljali opasnost i njihovim ispaljenjem je došlo do narušavanja mira i bezbednosti građana.

O događaju je upoznata državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, koja se izjasnila da se u radnjama navedenih lica ne stiču elementi bića krivičnog dela, već da se radi o prekršaju.

Policijski službenici su stoga protiv D.L. nadležnom Sudu za prekršaje podneli prekršajnu prijavu shodno članu 13 Zakona o javnom redu i miru, dok je ostalim navedenim licima kod kojih je pronađeno gasno i startno oružje uručen prekršajni nalog.