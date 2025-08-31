Slušaj vest

Kako je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, poljski državljanin lišen je slobode zbog nepružanja pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi koju je on izazvao u mestu Dobrakovo.

Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Sever" - Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje su juče, 30.08.2025. godine, lišili slobode P.B (43), državljanina Poljske, jer je istog dana, nepridržavajući se saobraćajnih propisa, u mestu Dobrakovo, izazvao sabraćajnu nezgodu u kojoj je teško povređendrugi učesnik u saobraćaju, a kojem potom nije pružio pomoćna šta je

bio zakonom obavezan.

Do saobraćajne nezgode je došlo na način što je teretno motorno vozilo, kojim je upravljao P.B, krećući se iz pravca Prijepoljaprema Bijelom Polju, oko 13.00 časova u mestu Dobrakovo, usled neprilagođene brzine kretanja ostvarilo kontakt sa dva putnička motorna vozila koja su se kretala iz suprotnog smera, a kojim su upravljali M.R. i D.P.

Vozač jednog putničkog motornog vozila, M.R, je u ovoj saobraćajnoj nezgodi zadobio teške telesne povrede, dok je suvozač u ovom vozilu E.R. zadobila lake telesne povrede.

Posle izazvane saobraćajne nezgode P.B. nije zaustavio vozilo kojim je upravljao, već se udaljio sa lica mesta, pa stoga nije pružio pomoć teško povređenom licu. On je ubrzo lišen slobode.

Povređenima M.R. i E.R. je pružena lekarska pomoć u Opštoj bolnici u Bijelom Polju. M.R, je hospitalizovan, dok je E.R. otpuštena na kućno lečenje, P.B. je uz krivičnu prijavu, priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, zbog sumnje da je počinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim delima ugrožavanje javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.