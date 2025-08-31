Slušaj vest

Uprava policije Crne Gore i Uprava carina su, u zajedničkoj aktivnosti, otkrili međunarodnu pošiljku sa 2.000 tableta za koje se sumnja da sadrže biljku kratom i sprečili dalju distribuciju ovih tableta.

Međunarodnu pošiljku sa tabletama kratoma, upućenu iz Sjedinjenih Američkih Država u Crnu Goru su analizom rizika otkrili službenici Uprave carina, o čemu su obavestili službenike Uprave policije koji su preduzeli dalje mere i radnje iz svoje nadležnosti.

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Berane su, shodno tome, dana 30.08.2025. godine, nakon preuzimanja pošiljke, kontrolisali vozilo „pežo“ u kojem se nalazio I. Ž. (43) iz Berana, primalac pošiljke.

Pregledom vozila pronađena je i izuzeta međunarodna pošiljka u kojoj su se nalazila četiri pakovanja sa natpisom „Earth Kratom“, a koja su sadržala ukupno 2.000 tableta zelene boje.

Preliminarnom analizom koju su sproveli kriminalistčki tehničari, u tabletama je utvrđeno prisustvo psihoaktivnih supstanci.

Od I. Ž. je u policijskim prostorijama uzeta izjava na navedene okolnosti.

Sprovedena je dalja kriminalistička obrada, a po pribavljenoj naredbi od Osnovnog suda u Beranama policijski službenici su izvršili pretres stana i drugih prostorija koje u Beranama koristi I. Ž, a tokom kojeg je pronađeno i oduzeto 12 komada municije nepoznate marke i kalibra u ilegalnom posedu.

O svemu navedenom upoznat je državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji je naložio da se navedene tablete upute u Forenzički centar radi veštačenja, nakon čega će se izjasniti o pravnoj kvalifikaciji dela.

O pronalasku 12 komada municije upoznata je državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu Beranama, koja je takođe naložila da se navedena municija uputi u Forenzički centar radi veštačenja.