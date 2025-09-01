Slušaj vest

Policijski službenici Sektora granične policije - Stanice granične policije I Ulcinj su 30. 8.2025. godine, na Graničnom prelazu Sukobin otkrili falsifikovane registarske oznake i saobraćajnu dozvolu za vozilo „rendž rover“, zbog čega je protiv lica koji je upravljao vozilom podneta krivična prijava.

Službenici Stanice granične policije I Ulcinj su, naime, na navedenom graničnom prelazu sproveli granične provere A. P- (46) iz Berana, državljanina Crne Gore i Holandije, koji je posedovao holandsku putnu ispravu i koji je upravljao vozilom „rendž rover“, crne boje, holandskih registarskih oznaka.

Prilikom vršenja graničnih provera prvo je uočeno da prednja i zadnja registarska oznaka nisu originalne, već da su odštampane na samolepljivoj podlozi i tako postavljene na vozilo, a zatim se posumnjalo i u verodostojnost saobraćajne dozvole. Dalje provere koju su, uz podršku kolega iz Forontex-a, u tom pravcu sprovedene su potvrdile sumnje jer je utvrđeno da je vozilo bilo registrovano u Holandiji, ali da je odjavljeno 2019. godine.

O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji je naložio da se od A.P. oduzmu registarske oznake i saobraćajna dozvola, te se izjasnio da se u ovom događaju stiču bitni elementi bića krivičnog dela falsifikovanje isprave, nakon čega je tužiocu podneta krivična prijava protiv ovog lica.

(Kurir.rs)

