Policijski službenici su u cilju razbijanja ogranka visokorizične kriminalne grupe koja deluje na teritoriji Podgorice, izvršili pretrese na više lokacija i uhapsili S.Đ. u čijem vozilu, u skrivenom bunkeru je pronađeno oružje, municija i bela praškasta materija za koju se sumnja da je opojna droga kokain. U nastavku pojačanih aktivnosti koje su preduzete krajem prethodne sedmice izvršeni su pretresi na više lokacija, blokirano je više podgoričkih naselja u cilju lociranja lica za kojima se traga ili onih koji im pružaju podršku.

Skriveni bunker

Kako navode u saopštenju, u vozilu koje koristi ovo lice, u skrivenom bunkeru, policija je pronašla dva komada vatrenog oružja – pištolja izbrušenih fabričkih brojeva, municiju i oko 300 grama bele praškaste materije za koju se sumnja da je opojna droga kokain.

Foto: Uprava policija CG

"U nastavku pojačanih aktivnosti koje su preduzete krajem prethodne sedmice na teritoriji Podgorice, službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“ postupali su u okviru svojih nadležnosti u cilju razbijanja ogranka i ćelije visokorizične kriminalne grupe koja deluje na teritoriji Podgorice u cilju izvršenja krivičnih djela iz oblasti teškog i organizovanog kriminala, krivičnih dela protiv života i tela, nasilja i krivičnih dela iz oblasti zloupotrebe droga. Nakon preduzetih opsežnih mera i radnji, izvršeni su pretresi na više lokacija, blokirano je više podgoričkih naselja u cilju lociranja lica za kojima se traga ili onih koji im pružaju podršku, te je locirano i po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici lišeno slobode lice S.Đ.", navode u saopštenju.

Štek stan

Policijski službenici su sproveli planske sveobuhvatne aktivnosti u cilju pronalaska ovog lica i na trećoj lokaciji, u tzv. „štek“ stanu locirali S.Đ. koji je lišen slobode po nalogu postupajućeg tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija za koje je zaprećena kazna zatvora u trajanju do 10 godina i krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Dodaju da je komunikacija i koordinacija svih planiranih aktivnosti sprovedena u saradnji sa nadležnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.