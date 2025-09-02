U SPECIJALNOM BUNKERU U AUTOMOBILU KRIO ORUŽJE I DROGU! Uhapšen član kriminalne grupe u Podgorici, skrivao se u štek stanu
Policijski službenici su u cilju razbijanja ogranka visokorizične kriminalne grupe koja deluje na teritoriji Podgorice, izvršili pretrese na više lokacija i uhapsili S.Đ. u čijem vozilu, u skrivenom bunkeru je pronađeno oružje, municija i bela praškasta materija za koju se sumnja da je opojna droga kokain. U nastavku pojačanih aktivnosti koje su preduzete krajem prethodne sedmice izvršeni su pretresi na više lokacija, blokirano je više podgoričkih naselja u cilju lociranja lica za kojima se traga ili onih koji im pružaju podršku.
Skriveni bunker
Kako navode u saopštenju, u vozilu koje koristi ovo lice, u skrivenom bunkeru, policija je pronašla dva komada vatrenog oružja – pištolja izbrušenih fabričkih brojeva, municiju i oko 300 grama bele praškaste materije za koju se sumnja da je opojna droga kokain.
"U nastavku pojačanih aktivnosti koje su preduzete krajem prethodne sedmice na teritoriji Podgorice, službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“ postupali su u okviru svojih nadležnosti u cilju razbijanja ogranka i ćelije visokorizične kriminalne grupe koja deluje na teritoriji Podgorice u cilju izvršenja krivičnih djela iz oblasti teškog i organizovanog kriminala, krivičnih dela protiv života i tela, nasilja i krivičnih dela iz oblasti zloupotrebe droga. Nakon preduzetih opsežnih mera i radnji, izvršeni su pretresi na više lokacija, blokirano je više podgoričkih naselja u cilju lociranja lica za kojima se traga ili onih koji im pružaju podršku, te je locirano i po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici lišeno slobode lice S.Đ.", navode u saopštenju.
Štek stan
Policijski službenici su sproveli planske sveobuhvatne aktivnosti u cilju pronalaska ovog lica i na trećoj lokaciji, u tzv. „štek“ stanu locirali S.Đ. koji je lišen slobode po nalogu postupajućeg tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija za koje je zaprećena kazna zatvora u trajanju do 10 godina i krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.
Dodaju da je komunikacija i koordinacija svih planiranih aktivnosti sprovedena u saradnji sa nadležnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.
Kurir.rs/RTCG