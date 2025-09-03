Slušaj vest

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“, Odeljenja bezbednosti Tivat, rasvetlili su tokom avgusta više krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta i procesuirali četiri lica zbog ilegalnog držanja oružja i zloupotrebe narkotika.

Naime, krivično delo oduzimanje vozila na teret se stavlja Z.G. (46) iz Kotora koji je lišen slobode. On je od oštećenog lica oduzeo motocikl koji je kod istog pronađen od strane policije i vraćen vlasniku.

Za krivično delo krađa na štetu jednog butika garderobe visoke novčane vrednosti odgovaraće O.N. (37) iz Republike Italije. Ona je, kako se sumnja, iz navedenog maloprodajnog objekta u mestu Porto Montenegro u Tivtu, otuđila garderobu veće novčane vrednosti iskoristivši nepažnju zaposlenih. O.N. je lišena slobode.

Krivična prijava u redovnom postupku podnijeta je Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru i protiv P.J. (46) iz Tivta zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Pretresom stana koji ovo lice koristi pronađen je okvir od pištolja sa komadom municije.

U kontinuiranim aktivnostima na suzbijanju zloupotrebe narkotika, sa akcentom na uličnu prodaju opojnih droga, koje sprovode službenici Uprave policije, tivatska policija je tokom avgusta podnela tri krivične i sedam prekršajnih prijava protiv 10 lica zbog zloupotrebe narkotika.

Za krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga sumnjiči se I.J. i on je lišen slobode, dok su krivične prijave u redovnom postupku podnijete protiv L. V. (22) iz Republike Srbije i A. R. (22) iz Podgorice zbog sumnje da su izvršili krivična dela omogućavanje uživanja opojnih droga. Kod njih je prilikom kontrole pronađena određena količina opojne droge marihuana.

Tokom avgusta su službenici Odeljenja bezbednosti Tivat podnijeli i prekršajne prijave protiv sedam lica kod kojih je u sedam navrata pronađena manja količina opojnih droga kokain i marihuana. Oni će odgovarati po prekršaju iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.