Medenica juče nije došla na zakazani pretres u Višem sudu jer se nalazi u risanskoj bolnici. Juče je specijalni tužilac Vukas Radonjić saopštio predlog o određivanju pritvora jer smatra da Medenica izbegava suđenja i da je otišla na lečenje koje nije u ovom periodu nužno i na koje je mogla da ode i ranije ili kasnije.