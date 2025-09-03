OTIŠLA NA LEČENJE DA IZBEGNE SUĐENJE: Vesni Medenici određen kućni pritvor
Bivšoj predsednici Vrhovnog suda Vesni Medenici odlukom Veća Višeg suda u Podgorici određen je kućni pritvor.
Medenica juče nije došla na zakazani pretres u Višem sudu jer se nalazi u risanskoj bolnici. Juče je specijalni tužilac Vukas Radonjić saopštio predlog o određivanju pritvora jer smatra da Medenica izbegava suđenja i da je otišla na lečenje koje nije u ovom periodu nužno i na koje je mogla da ode i ranije ili kasnije.
Pored Vesne i Miloša Medenice, na optuženičkoj klupi su i Marjan Bevenja, Goran Jovanović, braća Bojan i Marko Popović, Vasilije Petrović, Luka Bakoč, policijski službenik Darko Lalović, Vojin Perunović, Milorad Medenica, Marko Vučinić, Petar Milutinović, Ivana Kovačević, Radomir Raičević, Stevo Karanikić i Milica Vlahović Milosavljević, kojoj se sudi u odvojenom postupku. Optužnicom je obuhvaćena i Bakočeva firma "Kopad kompani" iz Nikšića.
Sud smatra da Medenica ometa vođenje postupka izbegavanjem da dolazi na ročišta, a sve zbog isteka roka pritvora u kojem se nalazi njen sin.
Kurir.rs/RTCG