Vozilo marke "audi Q7" izgorelo je u Nikšiću, a policijski službenici su odmah po prijavi izašli na lice mesta gde su utvrdili da je reč o automobilu u vlasništvu L.A. (23) iz Nikšića. Požar je lokalizovan od strane pripadnika Službe zaštite i spašavanja Nikšić, dok je na vozilu pričinjena materijalna šteta.

Sa događajem su policijski službenici upoznali tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji je kvalifikovao krivično delo izazivanje opšte opasnosti i naložio preduzimanje aktivnosti u cilju rasvetljavanja događaja i identifikacije, lociranja i procesuiranja izvršioca.

- Nakon niza sprovedenih operativno-taktičkih mera i radnji na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovoga događaja, policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“, Odeljenja bezbednosti Nikšić, obezbedili su dokaze koji upućuju na sumnju da je sami vlasnik vozila, L.A. iz Nikšića, uz prethodni dogovor sa drugim, za sada nepoznatim licima, uz upotrebu ubrzivača požara na svom vozilu izazvao požar u cilju pokušaja naplate osiguranja kod osiguravajuće kuće, potvrđeno je za RINU u UP.

Sa svim činjenicama i preduzetim merama i radnjama upoznat je postupajući tužilac koji je izvršio prekvalifikaciju krivičnog dela izjasnivši se da se u radnjama L.A. stiču elementi krivičnog dela prevara u osiguranju.

Protiv L.A. je podneta krivična prijava u redovnom postupku.