Slušaj vest

Vozilo marke "audi Q7" izgorelo je u Nikšiću, a policijski službenici su odmah po prijavi izašli na lice mesta gde su utvrdili da je reč o automobilu u vlasništvu L.A. (23) iz Nikšića. Požar je lokalizovan od strane pripadnika Službe zaštite i spašavanja Nikšić, dok je na vozilu pričinjena materijalna šteta.

Sa događajem su policijski službenici upoznali tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji je kvalifikovao krivično delo izazivanje opšte opasnosti i naložio preduzimanje aktivnosti u cilju rasvetljavanja događaja i identifikacije, lociranja i procesuiranja izvršioca.

- Nakon niza sprovedenih operativno-taktičkih mera i radnji na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovoga događaja, policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“, Odeljenja bezbednosti Nikšić, obezbedili su dokaze koji upućuju na sumnju da je sami vlasnik vozila, L.A. iz Nikšića, uz prethodni dogovor sa drugim, za sada nepoznatim licima, uz upotrebu ubrzivača požara na svom vozilu izazvao požar u cilju pokušaja naplate osiguranja kod osiguravajuće kuće, potvrđeno je za RINU u UP.

Sa svim činjenicama i preduzetim merama i radnjama upoznat je postupajući tužilac koji je izvršio prekvalifikaciju krivičnog dela izjasnivši se da se u radnjama L.A. stiču elementi krivičnog dela prevara u osiguranju.

Protiv L.A. je podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteCrna GoraOTIŠLA NA LEČENJE DA IZBEGNE SUĐENJE: Vesni Medenici određen kućni pritvor
screenshot-20240328-081559.jpg
Crna GoraTIVATSKA POLICIJA U AKCIJI: Hapšenja zbog droge, krađe motocikla, garderobe…
17495793371729517342policija-kombi-crna-gora-fotrorina.jpg
Crna GoraU SPECIJALNOM BUNKERU U AUTOMOBILU KRIO ORUŽJE I DROGU! Uhapšen član kriminalne grupe u Podgorici, skrivao se u štek stanu
17437717891720250054policija-kombi-crna-gora-fotrorina.jpg
Crna GoraCRNOGORSKA POLICIJA IMA PUNE RUKE POSLA: Otkrivene falsifikovane isprave na graničnom prelazu
rendž rover