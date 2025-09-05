Slušaj vest

Komandni brod Šeste flote američke mornarice "USS Maunt Vitni" ove sedmice je posetio crnogorsku luku Bar, a američka ambasadorka u Podgorici Džudi Rajzing Rajnke je sa crnogorskim zvaničnicima obišla posadu, ističući zajedničku posvećenost bezbednosti i stabilnosti u regionu.

"Ova poseta odražava snagu partnerstva SAD, Crne Gore i NATO, utemeljenog na zajedničkom opredeljenju za bezbednost, stabilnost i kolektivnu odbranu“, rekla je Rajnke, prenosi RTCG.

uss-mount-whitney10012001.jpg
"USS Maunt Vitni" Foto: Vikimedia

U okviru posete organizovan je prijem za ugledne goste, među kojima su bili crnogorski lideri u sektoru odbrane i bezbednosti, kao i različite aktivnosti usmerene na lokalnu zajednicu.

Posada broda je posetila lokalno prihvatilište za životinje, igrala košarku sa meštanima, a organizovan je i koncert orkestra koji čine pripadnici američke mornarice.

(Kurir.rs/FoNet)

