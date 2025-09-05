KOMANDNI BROD AMERIČKE ŠESTE FLOTE U BARU! Ambasadorka SAD sa crnogorskim zvaničnicima obišla posadu "USS Maunt Vitni"
Komandni brod Šeste flote američke mornarice "USS Maunt Vitni" ove sedmice je posetio crnogorsku luku Bar, a američka ambasadorka u Podgorici Džudi Rajzing Rajnke je sa crnogorskim zvaničnicima obišla posadu, ističući zajedničku posvećenost bezbednosti i stabilnosti u regionu.
"Ova poseta odražava snagu partnerstva SAD, Crne Gore i NATO, utemeljenog na zajedničkom opredeljenju za bezbednost, stabilnost i kolektivnu odbranu“, rekla je Rajnke, prenosi RTCG.
U okviru posete organizovan je prijem za ugledne goste, među kojima su bili crnogorski lideri u sektoru odbrane i bezbednosti, kao i različite aktivnosti usmerene na lokalnu zajednicu.
Posada broda je posetila lokalno prihvatilište za životinje, igrala košarku sa meštanima, a organizovan je i koncert orkestra koji čine pripadnici američke mornarice.
(Kurir.rs/FoNet)