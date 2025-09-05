Slušaj vest

Govorili su im da su ludi, sebični, nepromišljeni. Šta im je trebalo, šta će biti kada ih više ne bude... Sonja i Marko Mirotić su već oguglali na takve komentare.

Više vole, iskreno priznaju, one u kojima se ljudi dive njihovoj hrabrosti i istrajnosti i dele njihovu sreću. Jer kako drugačije, osim možda fenomenom, možete nazvati situaciju u kojoj 57-godišnja žena i 69-godišnji muškarac prvi put postaju roditelji.

Dočekali su svoju devojčicu pre nešto manje od šest meseci. Sada žive u selu Grbavci nedaleko od Podgorice u Crnoj Gori.

Sonja i Marko su u braku 23 godine. Kažu da su u jednom trenutku odustali od želje da imaju dete.

- Otišli ​​smo kod lekara, sve je bilo bezuspešno. U jednom trenutku smo odustali od svega. Međutim, naša bliska prijateljica Zdenka Živković nas je ponovo ohrabrila - objasnila je ranije Sonja.

- Nikada neću zaboraviti trenutak kada je moj muž došao i doneo rezultate. Videla sam brojeve i počela sam da skačem od radosti, plačem, vrištim, smejem se. Marko me je jedva smirio. Bio je to divan trenutak - zaključila je Sonja.