Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj lišili su slobode R. P. (66) iz Ulcinja, zbog sumnje da je, na štetu devojčice stare devet godina, počinio krivično delo seksualno uznemiravanje. Osumnjičeni je nastavnik, dok je oštećeno dete učenica jedne škole.

Događaj je Policiji prijavljen 2. 9. 2025. godine, nakon čega su policijski službenici bez odlaganja, sa posebnom pažnjom i senzibilitetom jer se radi o maloletnom detetu, preduzeli sve potrebne mere i radnje kako bi se utvrdile činjenice u prijavljenom događaju.

Prikupljena su obaveštenja od više lica a preduzete su i druge policijske mere i radnje.

O svemu su obavešteni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici i Centar za socijalni rad.

Nakon prikupljenih dodatnih obaveštenja, nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju se izjasnio da se u događaju stiču bitni elementi bića krivičnog dela seksualno uznemiravanje i naložio da se osumnjičeni R. P. liši slobode.

R. P. je saslušan kod nadležnog tužioca koji je potom doneo rešenje o zadržavanju osumnjičenog u policijskim prostorijama do 72 sata, do privođenja sudiji za istragu.