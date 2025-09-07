Slušaj vest

Razlog - opasnost pojave zaraze jer se bolnička hladnjača pokvarila.

Telo preminulog u poslednjem trenutku premešteno je i odvezeno u Tivat, gde je sahranjeno u tamošnjoj grupnoj grobnici, jer u takvoj grobnici u Kotoru nije bilo mesta, piše list.

Kako saznaje "Pobjeda", kanadski državljanin je bio pacijent u KBC Kotor, a nakon njegove smrti nastao je problem jer ga se porodica odrekla i odbila da preuzme telo i izvrši sahranu.

Kanađanin na kraju sahranjen u Tivtu

Kako piše crnogorski medij, direktor bolnice je svakog meseca slao dopise raznim institucijama u pokušaju da reši ovaj slučaj, ali nije dobijao odgovore.

Sagovornik navodi da je, nakon kvara, postojala opasnost da boravak tela u nefunkcionalnoj hladnjači može dovesti do katastrofalnih posledica po kotorsku bolnicu, uključujući mogućnost pojave i širenja zaraze.

Situacija je bila alarmantna i zahtevala je brzu reakciju, a problem je rešen tako što je kanadski državljanin na kraju sahranjen u Tivtu.

Kurir.rs/Pobjeda

