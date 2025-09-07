Slušaj vest

Policija iz Budve je uputila patrolu koja je na licu mesta i proverava kako je došlo do ranjavanja.

Budvanska policija je odmah stigla na lice mesta.

Spekuliše se da je pucano sa drugog motora, te da je devojku pogodio metak.

Uskoro će biti poznato više informacija.

