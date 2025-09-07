Jedna devojka upucana je na putu Cetinje - Budva u blizini mesta Brajići dok se vozila na motoru.
Užas
UPUCANA DEVOJKA U BUDVI! Ispaljeni hici sa motora, policija preplavila mesto napada
Policija iz Budve je uputila patrolu koja je na licu mesta i proverava kako je došlo do ranjavanja.
Budvanska policija je odmah stigla na lice mesta.
Spekuliše se da je pucano sa drugog motora, te da je devojku pogodio metak.
Uskoro će biti poznato više informacija.
(Kurir.rs/Vijesti/Preneo: Đ. M.)
