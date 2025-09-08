Slušaj vest

Kako navode iz kotorske vatrogasne jedinice, lokacija koja je dostavljena pokazivala je da se mladić nalazi svega dvadesetak metara od magistrale, što je u prvi mah delovalo kao greška.

Međutim, ispostavilo se da je dojava tačna – turista je zaista bio dezorijentisan na tom mestu.

Vatrogasci su u potragu uključili dron sa termovizijom, a dvojica pripadnika službe su brzo stigla do mladića i dovela ga na sigurno.

Helikopter, koji se u ovakvim slučajevima neretko angažuje, ovoga puta nije bio potreban.

Iz Službe su naveli da je reč o dvadesetogodišnjem državljaninu Poljske i istakli nezadovoljstvo sve češćim situacijama u kojima turisti bez dovoljne pripreme ili opreza izazivaju nepotrebne intervencije spasilačkih službi.

„Pitanje je da li je tolerisanje ovakvog ponašanja turista i dalje opravdano. Mi mislimo da odavno nije“, poručili su kotorski vatrogasci.

Da li se slažete sa mišljenjem kotorskih vatrogasaca?

Kurir.rs/CDM

Ne propustiteCrna GoraSTUDENT (21) STRADAO KOD BUDVE, MEŠTANI TVRDILI DA GA JE PREPOLOVILA AJKULA! Tragedija zaprepastila Jadran: Misterija i dalje živi, šta se desilo pre 70 godina?
ajkula.jpg
Crna GoraJEZIVI DETALJI SMRTI STUDENTA IZ ČAČKA KOG JE AJKULA RASPORILA U CRNOJ GORI! Nikad objavljena izjava očevica, druga stradalog Stevice, 70 godina nakon tragedije
Ajkula Crna gora.jpg
Crna GoraPRVA BRODSKA LINIJA DUBROVNIK - KOTOR KREĆE U PONEDELJAK: Polasci dva puta sedmično! Evo koliko traje plovidba i koliko će koštati karta
17485952861719653024_nova-linija-budva-dubrovnik-fotorina3.jpg
Crna GoraDVA MOTORA SE SUDARILA KOD KAMENOVA: Karambol na Jadranskoj magistrali, ima povređenih
crnogorska-policija-traka.jpg