MLADIĆ (20) SE IZGUBIO U KOTORU NA 20 METARA OD MAGISTRALE! Vatrogasci podigli termovizijski dron, evo u kakvom stanju su pronašli turistu! (FOTO)
Kako navode iz kotorske vatrogasne jedinice, lokacija koja je dostavljena pokazivala je da se mladić nalazi svega dvadesetak metara od magistrale, što je u prvi mah delovalo kao greška.
Međutim, ispostavilo se da je dojava tačna – turista je zaista bio dezorijentisan na tom mestu.
Vatrogasci su u potragu uključili dron sa termovizijom, a dvojica pripadnika službe su brzo stigla do mladića i dovela ga na sigurno.
Helikopter, koji se u ovakvim slučajevima neretko angažuje, ovoga puta nije bio potreban.
Iz Službe su naveli da je reč o dvadesetogodišnjem državljaninu Poljske i istakli nezadovoljstvo sve češćim situacijama u kojima turisti bez dovoljne pripreme ili opreza izazivaju nepotrebne intervencije spasilačkih službi.
„Pitanje je da li je tolerisanje ovakvog ponašanja turista i dalje opravdano. Mi mislimo da odavno nije“, poručili su kotorski vatrogasci.
Da li se slažete sa mišljenjem kotorskih vatrogasaca?
Kurir.rs/CDM