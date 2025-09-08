Mladić iz Poljske izgubio se na 20 metara od magistrale u Kotoru!

Kako navode iz kotorske vatrogasne jedinice, lokacija koja je dostavljena pokazivala je da se mladić nalazi svega dvadesetak metara od magistrale, što je u prvi mah delovalo kao greška.

Međutim, ispostavilo se da je dojava tačna – turista je zaista bio dezorijentisan na tom mestu.

Vatrogasci su u potragu uključili dron sa termovizijom, a dvojica pripadnika službe su brzo stigla do mladića i dovela ga na sigurno.

Helikopter, koji se u ovakvim slučajevima neretko angažuje, ovoga puta nije bio potreban.

Iz Službe su naveli da je reč o dvadesetogodišnjem državljaninu Poljske i istakli nezadovoljstvo sve češćim situacijama u kojima turisti bez dovoljne pripreme ili opreza izazivaju nepotrebne intervencije spasilačkih službi.

„Pitanje je da li je tolerisanje ovakvog ponašanja turista i dalje opravdano. Mi mislimo da odavno nije“, poručili su kotorski vatrogasci.

Da li se slažete sa mišljenjem kotorskih vatrogasaca?