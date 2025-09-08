ZATVORENIK POBEGAO IZ KLINIČKOG CENTRA! Potera za Aleksandrom Prelevićem trajala ceo dan: Evo gde ga je policija večeras pronašla
Zatvorski službenici pronašli su i uhapsili odbeglog pritvorenika Aleksandra Prelevića, rečeno je nezvanično iz Uprave za izvršenje krivičinih sankcija (UIKS) u Spužu.
Prema istim informacijama, spuški čuvari su tog begunca koji je jutros utekao sa infektivne klinike Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) u Podgorici pronašli u podgoričkom naselju Zabjelo.
Potera trajala ceo dan
Prelević je uhapšen nakon celodnevne potere.
Prelevića su u bolnici čuvali jer mu je prošle sedmice određen pritvor zbog imovinskih delikata.
Nestanak Prelevića prijavljen je jutros oko 6.40 časova.
"Dana 8. septembra 2025. godine, u jutarnjim časovima, pritvoreno lice A.P. osumnjičeno za krivično delo krađa (mera pritvora određena od strane osnovnog suda), a koje se nalazilo na lečenju u Klinici za infektivne bolesti KCCG, pobeglo je sa bolničkog lečenja", saopšteno je ranije danas iz UIKS-a.
Čuvala ga dvojica
Kako su tada pojasnili, tom prilikom na poslovima obezbeđenja Prelevića bila su angažovana dva službenika obezbeđenja Uprave za izvršenje krivičnih sankcija shodno pravilima rada poslova obezbeđenja u UIKS-u.
Kurir.rs/Vijesti