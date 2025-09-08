Slušaj vest

Zatvorski službenici pronašli su i uhapsili odbeglog pritvorenika Aleksandra Prelevića, rečeno je nezvanično iz Uprave za izvršenje krivičinih sankcija (UIKS) u Spužu.

Prema istim informacijama, spuški čuvari su tog begunca koji je jutros utekao sa infektivne klinike Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) u Podgorici pronašli u podgoričkom naselju Zabjelo.

Potera trajala ceo dan

Prelević je uhapšen nakon celodnevne potere.

Prelevića su u bolnici čuvali jer mu je prošle sedmice određen pritvor zbog imovinskih delikata.

Nestanak Prelevića prijavljen je jutros oko 6.40 časova.

"Dana 8. septembra 2025. godine, u jutarnjim časovima, pritvoreno lice A.P. osumnjičeno za krivično delo krađa (mera pritvora određena od strane osnovnog suda), a koje se nalazilo na lečenju u Klinici za infektivne bolesti KCCG, pobeglo je sa bolničkog lečenja", saopšteno je ranije danas iz UIKS-a.

Čuvala ga dvojica

Kako su tada pojasnili, tom prilikom na poslovima obezbeđenja Prelevića bila su angažovana dva službenika obezbeđenja Uprave za izvršenje krivičnih sankcija shodno pravilima rada poslova obezbeđenja u UIKS-u.