Na podgoričkom Aerodromu uhapšena je državljanka Turske kod koje je pronađena municija u prtljagu.
TURKINJA UHAPŠENA NA AERODROMU U PODGORICI: Pregledali joj prtljag - kada su videli šta nosi, ODMAH JOJ STAVILI LISICE
Državljanka Turske E.G.T. (29) je uhapšena sinoćna izlazu iz Crne Gore.
Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore kod nje su prilikom pretresa pronađena tri komada municije kalibra 9 mm.
Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu E.G.T. lišena slobode zbog sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
Ona će danas biti predata postupajućem tužiocu na dalju nadležnost uz krivičnu prijavu, stoji u saopštenju Tima za odnose s javnošću Uprave policije.
