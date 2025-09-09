Slušaj vest

Pripadnici Specijalne jedinice policije Crne Gore koji su zaduženi za hitne intervencije u visokorizčnim bezbednosnim situacijama su danas u Podgorici uočili člana organizovane kriminalne grupe F.J. (35) iz Podgorice koji se ovom prilikom dao u bekstvo.

Međutim, brzom i efikasnom reakcijom policijskih službenika SJP on je savladan i kod njega je pronađeno 42 grama opojne droge kokain. Osim toga, s ovim licem su se u društvu nalazila još dva lica koja su stavljena pod kontrolu.

Foto: Uprava policije Crne Gore

U nastavku aktivnosti u odnosu na ovaj događaj, odnosno lice F.J., policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Centar", Odeljenja bezbednosti Podgorica su preduzeli mere i radnje u saradnji sa tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici kojom je prilikom pribavljena naredba i izvršen pretres stana i vozila koje koristi ovo lice.

Oduzeta su dva vozila radi detaljnijih provera.

F.J. će uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.