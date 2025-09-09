POLICIJA U PODGORICI JURILA ČLANA KRIMINALNE GRUPE: Uhvatili ga sa kokainom i uhapsili, još dve osobe stavili "pod kontrolu"
Pripadnici Specijalne jedinice policije Crne Gore koji su zaduženi za hitne intervencije u visokorizčnim bezbednosnim situacijama su danas u Podgorici uočili člana organizovane kriminalne grupe F.J. (35) iz Podgorice koji se ovom prilikom dao u bekstvo.
Međutim, brzom i efikasnom reakcijom policijskih službenika SJP on je savladan i kod njega je pronađeno 42 grama opojne droge kokain. Osim toga, s ovim licem su se u društvu nalazila još dva lica koja su stavljena pod kontrolu.
U nastavku aktivnosti u odnosu na ovaj događaj, odnosno lice F.J., policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Centar", Odeljenja bezbednosti Podgorica su preduzeli mere i radnje u saradnji sa tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici kojom je prilikom pribavljena naredba i izvršen pretres stana i vozila koje koristi ovo lice.
Oduzeta su dva vozila radi detaljnijih provera.
F.J. će uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.
Službenici Uprave policije, kroz međusektorsku i međuagencijsku saradnju, angažovanjem svih raspoloživih resursa, kapaciteta i taktičkih jedinica, nastavljaju sa preduzimanjem opsežnih mjera i radnji na suzbijanju delovanja, stavljanju pod kontrolu i neutralisanju organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezanih lica, navodi se u saopštenju policije.