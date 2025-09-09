Slušaj vest

Pripadnici Specijalne jedinice policije Crne Gore koji su zaduženi za hitne intervencije u visokorizčnim bezbednosnim situacijama su danas u Podgorici uočili člana organizovane kriminalne grupe F.J. (35) iz Podgorice koji se ovom prilikom dao u bekstvo.

Međutim, brzom i efikasnom reakcijom policijskih službenika SJP on je savladan i kod njega je pronađeno 42 grama opojne droge kokain. Osim toga, s ovim licem su se u društvu nalazila još dva lica koja su stavljena pod kontrolu.

f.j..jpg
Foto: Uprava policije Crne Gore

U nastavku aktivnosti u odnosu na ovaj događaj, odnosno lice F.J., policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Centar", Odeljenja bezbednosti Podgorica su preduzeli mere i radnje u saradnji sa tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici kojom je prilikom pribavljena naredba i izvršen pretres stana i vozila koje koristi ovo lice.

Oduzeta su dva vozila radi detaljnijih provera.

F.J. će uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Službenici Uprave policije, kroz međusektorsku i međuagencijsku saradnju, angažovanjem svih raspoloživih resursa, kapaciteta i taktičkih jedinica, nastavljaju sa preduzimanjem opsežnih mjera i radnji na suzbijanju delovanja, stavljanju pod kontrolu i neutralisanju organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezanih lica, navodi se u saopštenju policije.

Ne propustiteHronikaZAPLENJENI DROGA I ORUŽJE! Uhapšena dva muškarca, policija im upala u stanove kod Beograda (FOTO)
Hapšenje droga
HronikaSRBIN UPRAVLJAO KRIMI HOBOTNICOM IZ ZATVORA?! Glavni pomagač mi bila njegova devojka iz Dominikane, sumnja se da su ovako "prali" pare od droge (VIDEO/FOTO)
droga zaplena ekvador
PlanetaŠOKANTAN PRIZOR NA PLAŽI PUNOJ TURISTA! Šverceri usred dana iskrcali sa glisera ogromne količine narkotika naočigled svih! (VIDEO)
Screenshot 2025-09-04 195653.png
HronikaDILERI IZ SRBIJE PADAJU U AUSTRIJI! Policija pronašla ogromne količine kokaina i kristalnog meta, vredne više miliona evra
austrija-hapsenje.jpg