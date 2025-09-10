Slušaj vest

On je poručio da će uvek biti protiv govora mržnje i za politiku koja spaja ljude i vodi Crnu Goru i region napred.

“U modernoj i demokratskoj Evropi, čijim vrednostima težimo, ne bi trebalo da ima mesta iskazivanju netrpeljivosti prema pripadnicima druge nacije. Na utakmicu sam otišao sa prijateljem, predsednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem. Nas dvojica delimo istu strast prema reprezentacijama naših zemalja, ali i prema dobrosusedskoj saradnji”, naveo je Milatović sinoć u saopštenju.

Istakao je da sport treba da nas spaja, a ne da nas vraća u prošlost.

”Nastavljamo posvećeno i odgovorno da gradimo dobre međususedske odnose, poštujući i uvažavajući jedni druge”, zaključio je Milatović.

Tokom utakmice Hrvatska - Crna Gora na zagrebačkom Maksimiru u ponedeljak uveče čuli su se povici "Ubij Srbina".

Milan Knežević uputio otvoreno pismo Milatoviću

U pismu, Knežević je oštro kritikovao Milatovića zbog, kako je naveo, „ćutanja na ustaške pokliče“:

,,Gospodine Milatoviću, voleo bih da Vas mogu nazvati “predsedniče”, ali posle sinoćnjeg ustaškog skandiranja na Maksimiru: “ubij Srbina”, i Vaše šaolin poze u svečanoj loži, mislim da Vam je i ovo “ gospodin “ previše od mene. Ne znam da li ste znali da u ovoj našoj Crnoj Gori živi 33% Srba, i to onih Srba koji su Vas u drugom krugu predsedničkih izbora masovno glasali, i tako bili najzaslužniji što se ste postali predsednik Crne Gore..."