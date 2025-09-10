Slušaj vest

On je poručio da će uvek biti protiv govora mržnje i za politiku koja spaja ljude i vodi Crnu Goru i region napred.

“U modernoj i demokratskoj Evropi, čijim vrednostima težimo, ne bi trebalo da ima mesta iskazivanju netrpeljivosti prema pripadnicima druge nacije. Na utakmicu sam otišao sa prijateljem, predsednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem. Nas dvojica delimo istu strast prema reprezentacijama naših zemalja, ali i prema dobrosusedskoj saradnji”, naveo je Milatović sinoć u saopštenju.

Istakao je da sport treba da nas spaja, a ne da nas vraća u prošlost.

”Nastavljamo posvećeno i odgovorno da gradimo dobre međususedske odnose, poštujući i uvažavajući jedni druge”, zaključio je Milatović.

Tokom utakmice Hrvatska - Crna Gora na zagrebačkom Maksimiru u ponedeljak uveče čuli su se povici "Ubij Srbina".

Milan Knežević uputio otvoreno pismo Milatoviću

Lider DNP-a, Milan Knežević, uputio je zbog ovog sramnog čina otvoreno pismo predsedniku Crne Gore, Jakovu Milatoviću.

U pismu, Knežević je oštro kritikovao Milatovića zbog, kako je naveo, „ćutanja na ustaške pokliče“:

,,Gospodine Milatoviću, voleo bih da Vas mogu nazvati “predsedniče”, ali posle sinoćnjeg ustaškog skandiranja na Maksimiru: “ubij Srbina”, i Vaše šaolin poze u svečanoj loži, mislim da Vam je i ovo “ gospodin “ previše od mene. Ne znam da li ste znali da u ovoj našoj Crnoj Gori živi 33% Srba, i to onih Srba koji su Vas u drugom krugu predsedničkih izbora masovno glasali, i tako bili najzaslužniji što se ste postali predsednik Crne Gore..."

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteCrna Gora"MIRNO STE SLUŠALI KAKO STADION POZIVA NA UBISTVO 33% VAŠIH SUGRAĐANA": Knežević uputio otvoreno pismo Milatoviću nakon skandiranja "Ubij Srbina" u Zagrebu!
Lider DNP-a Milan Knežević
HrvatskaPROVEO SAM TRI NOĆI U USTAŠKOM LEGLU: Petorica Srba, jedan ‘Čedo’ i put Kurira u središte PAKLA! "Tako mi Boga, nećeš više sjedet' ovdje"
Fotografije sa proslave Oluje u Kninu, ratni veterani, navijači i omladina
HrvatskaKURIR U KNINU: OVDE JE KAO U RATU! Vojska, barikade, deca u ustaškim majicama! Poruka Srbima jasna "Bando četnici, jeste li spremni za Oluju" (FOTO)
Oluja 1.jpg
Hrvatska"NAS IZ HVO JE BILO 600 I SVE SU NAS SPASILI SRBI" Hrvatski ratni veteran ekskluzivno za Kurir: Prenesite ljudima u Srbiji ovo - dugujem im svoj život!
IMG-20250803-WA0051.jpg