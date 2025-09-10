Policija je juče na jednom parking prostoru kontrolisala putničko vozilo podgoričkih registarskih oznaka, kojim je upravljala A.G. (43) iz Nikšića , a na mestu suvozača nalazio se M.L. (47) iz Nikšića.

- Nakon testiranja u zdravstvenoj ustanovi utvrđeno je da je A.G. pozitivna na prisustvo opojnih droga kokain, benzodijazepin i metadon u organizmu. Sprovođenjem daljih službenih mera i radnji u odnosu na ova lica utvrđeno je da je M.L. licu A.G. omogućio konzumaciju opojnih droga zbog čega je po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću M.L. lišen slobode i protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično deloomogućavanje uživanja opojnih droga, saopšteno je iz UP.