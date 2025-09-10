DROGIRALI SE NA PARKINGU U NIKŠIĆU: Dileru povratniku krivična, a devojci za konzumaciju prekršajna prijava
Policija je juče na jednom parking prostoru kontrolisala putničko vozilo podgoričkih registarskih oznaka, kojim je upravljala A.G. (43) iz Nikšića, a na mestu suvozača nalazio se M.L. (47) iz Nikšića.
Kontrolom je kod A.G. pronađeno pakovanje biljne materije zelene boje nalik na opojnu drogu marihuanu dok je kod lica M.L. pronađeno oko 26 ml opojne droge metadon, kao i jedan špric sa sadržajem iste materije.
- Nakon testiranja u zdravstvenoj ustanovi utvrđeno je da je A.G. pozitivna na prisustvo opojnih droga kokain, benzodijazepin i metadon u organizmu. Sprovođenjem daljih službenih mera i radnji u odnosu na ova lica utvrđeno je da je M.L. licu A.G. omogućio konzumaciju opojnih droga zbog čega je po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću M.L. lišen slobode i protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično deloomogućavanje uživanja opojnih droga, saopšteno je iz UP.
Protiv A.G. je podneta prekršajna prijava zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga, u skraćenom postupku.
Kurir.rs/Rina