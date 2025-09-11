Slušaj vest

Jedno od znamenja je grb nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), a drugi je petokraka.

Na bjelopoljskom brdu Ćukovac, koje dominira čitavim područjem, nalazi se zvezda petokraka koja je odatle sijala preko 35 godina. Bila je postavljena tako da svojom svetlošću osvetljava glavnu bjelopoljsku ulicu, simbolizujući pobedu nad fašizmom, mrakom i zlom koji je pretio planeti.

Pojavom višestranačnog sistema, krajem prošlog veka, ovo znamenje počelo je da smeta pojedinim partijama i strankama. Opštinska vlast je tada, pod sve većim pritiskom tadašnje Narodne stranke, tiho i bez najave, petokraku uklonila.

Mislilo se da je sa petokrakom završeno, ali Dušan Kljajević, bjelopoljski borac, danas pokojni, sačuvao je petokraku, simbol i znamenje pod kojim su ginuli milioni rodoljuba, i postao junak nagrađenog filma "(Po)rađanje jedne nacije" i tako ušao u istoriju.

Kljajević, koji je tada bio član Saveza boraca i odbornik nekadašnje jedinstvene Demokratske partije socijalista, nije se mirio sa uklanjanjem petokrake. Saznao je gde se nalazi i na svoju ruku je preuzeo i smestio u svoje dvorište u naselju Lješnica, gde je stajala tri godine.

"Ne dozvoljavam da se neko sprda sa petokrakom"

"Ne dozvoljavam da se neko sprda sa petokrakom, pod kojom su ginuli časni i hrabri ljudi, među kojima i članovi moje porodice. Ako petokraku neće ove partije i ova vlast, hoću je ja", kazao je tom prilikom Kljajević.

Borci su uporno insistrali da se petokraka vrati na mesto gde je bila, obraćajući se nadležnim opštinskim i republičkim organima. Sve je ostajalo bez odjeka. Njen spasitelj, Dušan Kljajević, o svom trošku, i uz skromnu svečanost, oglasio je pucnjem iz pištolja vraćanje petokrake na mesto gde je bila, piše RTNK.

Organizovao je i noćno obezbeđenje petokrake, kako je govorio, da je ne bi ponovo uklonili i porušili.

"Branio sam u filmu, a i u stvranosti, petokraku, koja je odlukom vlasti bila ukonjena", pričao je Kljajević.

Petokraka je tako ostala sačuvana kao simbol jednog vremena i danas sija sa brda Ćukovac, a svi koji prolaze kroz Bijelo Polje moraju pogledati na uzvišenje i videti je.

Tu je i grb SFRJ, ko dođe sa strane, ne veruje svojim očima

Drugi simbol, grb SFRJ se nalazi na zgradi Pošte Crne Gore, u strogom centru grada, u Ulici Tomaša Žižića. Svakom prolazniku, naročito onom koji dođe sa strane, zastane pogled ne verujući da se tako nešto može da vidi u ovom vremenu.

Bjelopoljci se na njega više i ne obaziru. Jedino onima starijima zaigra srce, jer kažu da ih podseća na ranija srećnija vremena. Mlađi, s obzirom na to da to nemaju u nastavnom programu, pitaju šta znače sve one buktinje na grbu.

Inače, zgrada Pošte je pre nekoliko godina rekonstruisna i tada je obnovljen i grb SFRJ na kojem je datum 29. novembar 1943. godine, pet buktinja i zvezda petokraka.

Jedan od najstarijih Bjelopoljaca Milosav Kojović kaže da ono što je bio simbol nekadašnjeg vremena nikako ne treba umanjivati i nipodaštavati.