Sjedinjene Američke Države su zabranom ulaska u SAD zbog umešanosti u korupciju koja je omogućila trgovinu narkoticima sankcionisale bivšeg gradonačelnika Budve i poslanika Mila Božovića i bivšu predsednicu Vrhovnog suda Crne Gore Vesnu Medenicu i neke njihove rođake.

Božović je kadar prosrpskog bivšeg Demokratskog fronta koji je deo vladajuće većine u Crnoj Gori, za koga Stejt department kaže da je zloupotrebljavao javne funkcije da bi podržao organizovani kriminal i međunarodnu trgovinu narkoticima.

Za Medenicu se kaže da je zloupotrebila javnu funkciju podržavajući kriminalnu krijumčarsku organizaciju odavanjem sudskih informacija, posredovanjem u donošenju sudskih odluka i primanjem mita da bi uticala na sudske ishode, u zamenu za novac i nepokretnu imovinu.

Božović je uhapšen 13. aprila 2023. na osnovu sumnji Specijalnog državnog tužilaštva o stvaranju kriminalne organizacije i šverc narkotika. Od tada je u pritvoru u Istražnom zatvoru Spuž.

Medenica je u odvojenom predmetu zbog zloupotrebe službenog položaja u novembru 2024. osuđena na šest meseci zatvora u prvostepenom postupku, ali je Apelacioni sud u junu 2025. ukinuo presudu i naložio ponovno suđenje pred Višim sudom u Podgorici.

Nastavak glavnog pretresa je tokom leta 2025. više puta odlagan iz zdravstvenih razloga, a 1. septembra 2025. ročište je pomereno jer je Medenica bila u bolnici. Nedugo zatim, sud je odbio predlog SDT-a za pritvor i odredio joj meru kućnog pritvora — zabranu napuštanja stana u Podgorici.