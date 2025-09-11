Slušaj vest

Na graničnom prelazu Dračenovac, prilikom ulaska u Crnu Goru, uhapšen je državljanin Republike Srbije O.M. (27) koji se potraživao na međunarodnom nivou.

Njega potražuje NCB Interpol Beč radi obezbeđenja njegovog prisustva krivičnom postupku koji se vodi protiv njega pred Sudom u Beču zbog sumnje da je izvršio krivično delo nanošenje teške telesne povrede.

- Za ovo krivično delo je prema tamošnjim pozitivno pravnim propisima zaprećena kazna zatvora u trajanju do 10 godina. O.M. će u zakonskom roku biti priveden sudiji za istragu Višeg suda u Bijelom Polju - kaže se u saopštenju.

Kurir.rs/RTCG

