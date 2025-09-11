Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Crne Gore Momo Koprivica izjavio je da su sankcije protiv bivšeg predsednika opštine Budva Mila Božovića i bivše predsednice Vrhovnog suda Vesne Medenice Stejt departmenta potvrda kredibiliteta rada Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), ali i posebna poruka sudstvu, čiji se, kaže, bitni delovi "s razlogom percipiraju kao selektivni, spori i duboko podložni interesnom uticaju".

"Ovim je dodatno potvrđena ispravnost stava Vlade o neophodnosti vetinga u pravosuđu i korenite reforme sistema odgovornosti i mehanizama provere integriteta sudija", kazao je on za Vijesti.

Koprivica je kazao da odluka američke vlade ukazuje na neophodnost jačanja saradnje s tom državom u borbi protiv kriminala i korupcije, ali i u sprečavanju pružanja podrške kriminalnim strukturama, koje, tvrdi, istu dobijaju kako iznutra od struktura moći bliskih bivšem režimu, tako i iz regiona. To se, poručuje, mora odlučno eliminisati.

"Dokazano je još jednom da su sudije bivšeg režima vodile Crnu Goru u ponor i izolaciju", konstatovao je on.

Medeničin branilac Zdravko Begović kazao je da je za njega i Medenicu odluka vlade SAD-a iznenađenje, te da ne zna razloge takvog poteza.

"Ja sam razgovarao telefonom s mojom branjenicom. Ni ona, ni ja nismo bili upoznati s tom odlukom vlade SAD-a da joj je navodno zabranjen ulazak u tu državu. U svakom slučaju, to je nešto novo, verovatno je to zbog činjenice što se, prosto, protiv Vesne Medenice vodi krivični postupak", naveo je Begović.

SAD su zabranom ulaska u SAD zbog umešanosti u korupciju koja je omogućila trgovinu narkoticima sankcionisale bivšeg gradonačelnika Budve i poslanika Mila Božovića i bivšu predsednicu Vrhovnog suda Crne Gore Vesnu Medenicu i neke njihove rođake.

Momo Koprivica Foto: Printscreen/Youtube/Televizija Nikšić

Božović je kadar prosrpskog bivšeg Demokratskog fronta koji je deo vladajuće većine u Crnoj Gori, za koga Stejt department kaže da je zloupotrebljavao javne funkcije da bi podržao organizovani kriminal i međunarodnu trgovinu narkoticima.

Za Medenicu se kaže da je zloupotrebila javnu funkciju podržavajući kriminalnu krijumčarsku organizaciju odavanjem sudskih informacija, posredovanjem u donošenju sudskih odluka i primanjem mita da bi uticala na sudske ishode, u zamenu za novac i nepokretnu imovinu.

Milo Božović Foto: Youtube/Нова српска демократија

Božović je uhapšen 13. aprila 2023. na osnovu sumnji Specijalnog državnog tužilaštva o stvaranju kriminalne organizacije i šverc narkotika. Od tada je u pritvoru u Istražnom zatvoru Spuž.

Medenica je u odvojenom predmetu zbog zloupotrebe službenog položaja u novembru 2024. osuđena na šest meseci zatvora u prvostepenom postupku, ali je Apelacioni sud u junu 2025. ukinuo presudu i naložio ponovno suđenje pred Višim sudom u Podgorici.

Vesna Medenica Foto: Printscreen/Youtube

Nastavak glavnog pretresa je tokom leta 2025. više puta odlagan iz zdravstvenih razloga, a 1. septembra 2025. ročište je pomereno jer je Medenica bila u bolnici.

Nedugo zatim, sud je odbio predlog SDT-a za pritvor i odredio joj meru kućnog pritvora - zabranu napuštanja stana u Podgorici.