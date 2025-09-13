Slušaj vest

Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.

Tamo je policija otkrila divlju radionicu krofni, a snimak koji se pojavio na stranici „Podgorički vremenski kaleidoskop“ otkriva pripremu ovog deserta u izuzetno nehigijenskim uslovima.

Na snimku se vide plastične i improvizovane posude za ulje koje su očigledno ponovo korišćene, dok se krofne pripremaju bez ikakvih higijenskih standarda. Upravo takva praksa, upozoravaju stručnjaci, može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema.

“Na obali od Ulcinja do Herceg Novog posetioci su navikli na krofne kao nezaobilazan letnji zalogaj. Ipak, iza mirisa i šećera u prahu često se krije mnogo manje privlačna priča. Prema saznanjima sa terena, pojedini prodavci danima koriste isto ulje za prženje, zbog čega krofne gube ne samo na kvalitetu, već predstavljaju i potencijalnu pretnju po zdravlje”, piše Podgorički vremenski kaleidoskop.

Kako se navodi u objavi, turisti i meštani sve češće prijavljuju negativna iskustva, od neprijatnog ukusa i mirisa, pa sve do ozbiljnijih želudačnih tegoba. Stručnjaci upozoravaju da višestruko korišćeno ulje sadrži štetne spojeve koji mogu izazvati probleme sa probavom i dugoročno povećati zdravstvene rizike.

“Nadležne službe reagovale su i privele grupu prodavaca osumnjičenih da su ugrožavali zdravlje potrošača. Time je poslata jasna poruka da se ovakva praksa neće tolerisati”, piše Podgorički vremenski kaleidoskop.